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  • حجازين يبحث مع قيادات مجموعة فنادق ومنتجعات IHG تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

حجازين يبحث مع قيادات مجموعة فنادق ومنتجعات IHG تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

  • 07 أكتوبر 2026
  • 14:03
حجازين يبحث مع قيادات مجموعة فنادق ومنتجعات IHG تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص

خبرني - التقى معالي وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين عدداً من كبار قيادات مجموعة فنادق ومنتجعات IHG، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطوير التعاون بما يدعم قطاعي السياحة والضيافة في المملكة.

وضم اللقاء السيد أندرياس فيستر، رئيس العمليات لقطاع الفنادق الفاخرة ونمط الحياة في الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد جيمس بريتشـفورد، رئيس العمليات لقطاع الفنادق المتميزة والأساسية والأجنحة في الشرق الأوسط وأفريقيا، والسيد نايف زريقات، المدير الإقليمي للأردن ولبنان.

وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتعزيز الشراكات التي تسهم في تطوير المنتج السياحي الأردني ورفع تنافسية المملكة.

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