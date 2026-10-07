(ذاكرة السمنة).. سر جديد قد يفسر استعادة الوزن بعد فقدانه

خبرني - قد تساعد الخلايا الدهنية في تفسير صعوبة الحفاظ على الوزن بعد فقدانه، إذ تشير دراسة جديدة إلى أنها قد تحتفظ بما يشبه "ذاكرة السمنة" حتى بعد التخلص من الوزن الزائد.

ووجدت الدراسة، المنشورة في مجلة Cell Reports والتي قادها باحثون من جامعة "كيس ويسترن"، أن عامل النمو المحوّل TGF-β1 قد يؤدي دوراً في إعادة برمجة الخلايا الدهنية لدى الفئران، بما يدفعها إلى زيادة إنتاج هرمون "الأسبروسين" المرتبط بتحفيز الشهية.

وأوضح الباحثون أن هذا العامل أعاد تشكيل الكروماتين في الأنسجة الدهنية، ما أدى إلى تنشيط الجين المسؤول عن إنتاج الأسبروسين. وفي تجارب على الفئران، أدى التعرض لـTGF-β1 إلى زيادة تناول الطعام والوزن، كما استمرت بعض التأثيرات لأسابيع رغم التعرض لفترة قصيرة للعامل.

وعندما أزال الباحثون الأسبروسين أو مستقبله جينياً، اختفت التأثيرات المرتبطة بزيادة تناول الطعام والوزن، ما يشير إلى دور محتمل لهذا الهرمون في الآلية التي رصدتها الدراسة.

وقد تساعد النتائج أيضاً في تفسير بعض جوانب انتقال قابلية الإصابة بالسمنة بين الأجيال. فعندما تزاوجت إناث فئران عانت من السمنة مع ذكور ذات أوزان طبيعية، أظهرت صغارها مستويات مرتفعة من الأسبروسين، رغم امتلاكها مستويات طبيعية من TGF-β1.

ويرى الباحثون أن فهم هذه الآلية قد يمهد لتطوير علاجات تساعد على الحد من استعادة الوزن بعد فقدانه، بما في ذلك استهداف الأسبروسين بالتزامن مع أدوية GLP-1 أو بعدها.

لكن الباحثين شددوا على ضرورة إجراء مزيد من الدراسات للتأكد من انطباق هذه النتائج على البشر.