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حملات تفتيشية لضبط العمالة غير الاردنية المخالفة اعتبارا من الخميس

  • 07 أكتوبر 2026
  • 13:17
حملات تفتيشية لضبط العمالة غير الاردنية المخالفة اعتبارا من الخميس

خبرني - أكد الأمين العام لوزارة العمل، عبد الحليم دوجان، أن الوزارة ستنفذ، بالتعاون مع مديرية الأمن العام، حملات تفتيشية مكثفة تستهدف كافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية في محافظات المملكة كافة؛ لضبط العمالة غير الأردنية المخالفة، بما فيها العمالة المنزلية التي لم توفق أوضاعها وفقاً لأحكام قانوني العمل والإقامة وشؤون الأجانب.

ووجّه دوجان، خلال اجتماعه بمدير وكوادر مديرية التفتيش المركزية، ببدء تنفيذ هذه الجولات اعتباراً من يوم الخميس الموافق 2026/10/8، على أن تُنظم بشكل دوري في الفترتين الصباحية والمسائية.

وأضاف أنه سيتم تدوير المفتشين بين المحافظات، بحيث يُنفذ كل فريق مهامه في محافظة غير محافظته، مع تزويد الفرق بكاميرات توثيق محمولة على الصدور، وأجهزة مسح لبصمة العين لضبط العمالة المخالفة في سوق العمل بدقة.

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