الأسبوع الرابع من الدوري الأردني ينطلق الخميس

خبرني = تنطلق غداً الخميس 8 تشرين الأول، منافسات الأسبوع الرابع من الدوري الأردني للمحترفين CFI لموسم 2026/2027.

ويلتقي شباب الأردن مع البقعة عند السادسة مساء الخميس على ملعب البترا.

وتتواصل المنافسات الجمعة، حيث يلتقي الحسين مع العربي عند الخامسة مساء على ستاد عمان الدولي، قبل أن يواجه الجزيرة نظيره الوحدات عند السابعة والنصف مساء على ستاد الملك عبدالله الثاني.

وتختتم المنافسات السبت، حيث يلتقي الرمثا مع دوقرة عند الخامسة مساء على ستاد الملك عبدالله، فيما يواجه السلط نظيره الفيصلي عند السابعة والنصف مساء على ستاد عمان الدولي.

ويتصدر الفيصلي والرمثا ترتيب الفرق برصيد 7 نقاط لكل منهما، يليهما الجزيرة بـ5 نقاط، ثم السلط والبقعة بـ4 نقاط، وشباب الأردن ودوقرة بـ3 نقاط، والوحدات والحسين بنقطتين، والعربي بنقطة وحيدة.

وتتولى قناة الاتحاد على يوتيوب (اضغط هنا)، البث المباشر للمباريات.

في المقابل، طرح الاتحاد الأردني لكرة القدم، تذاكر مباريات الجولة الرابعة من الدوري الأردني للمحترفين CFI، عبر منصة شراء التذاكر الإلكترونية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

الطواقم التحكيمية

فيما يلي الطواقم التحكيمية لمباريات الجولة الرابعة:

مباراة شباب الأردن والبقعة:

الحكام: محمود السوالمة للساحة، الحكام المساعدين أيمن عبيدات، قيس خميس، وقيس غوانمة رابعاً.

حكام تقنية الفيديو VAR: أدهم مخادمة، ومحمد الخلف مساعداً.

مباراة الحسين والعربي:

الحكام: مروان السماعيل للساحة، الحكام المساعدين محمد الخلف، أحمد سمارة، وعمر حرزالله رابعاً.

حكام تقنية الفيديو VAR: أسامة حسن، وحمزة سعادة مساعداً.

مباراة الجزيرة والوحدات:

الحكام: أدهم مخادمة للساحة، الحكام المساعدين أحمد الرويلي، أحمد الحتو، وأحمد الخوالدة رابعاً.

حكام تقنية الفيديو VAR: أحمد يعقوب، وهادي أدهم مساعداً.

مباراة الرمثا ودوقرة:

الحكام: أحمد الخوالدة للساحة، الحكام المساعدين عمرو عجاج، قصي الشمايلة، ومحمد ديوان رابعاً.

حكام تقنية الفيديو VAR: عمر حرزالله، وهادي أدهم مساعداً.

مباراة السلط والفيصلي:

الحكام: أحمد يعقوب للساحة، الحكام المساعدين حمزة سعادة، أيمن عبيدات، ومحمود السوالمة رابعاً.

حكام تقنية الفيديو VAR: أسامة حسن، وأحمد سمارة مساعداً.