عبيدات يوقع مذكرة تفاهم لإقامة حي صناعي لصناعات المستقبل

خبرني - أعلنت شركة المدن الصناعية الاردنية والجامعة الألمانية الاردنية عن نيتهما إقامة حي صناعي Industrial District يجمع في موقع واحد الجامعة والمختبرات والمصانع التجريبية والشركات التقنية ليكون منصة لصناعات المستقبل.

واتفق الجانبان وفق مذكرة التفاهم التي وقعتها شركة المدن الصناعية الاردنية مع الجامعة الألمانية الأردنية على تنفيذ فكرة الحي الصناعي و تعزيز التعاون بين القطاعين الأكاديمي والصناعي، ودعم الابتكار والنمو الصناعي والاقتصادي في الأردن.

ووقّع المذكرة عن شركة المدن الصناعية الأردنية مديرها العام السيد عدي عبيدات وعن الجامعة الألمانية الأردنية رئيسها الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي.

وتشمل مجالات التعاون المدن الذكية والتحول الرقمي، والطاقة والاستدامة، والابتكار الصناعي ونقل التكنولوجيا، وتطوير الكفاءات، والبحث التطبيقي، إلى جانب تطوير حلول تقنية للتحديات الصناعية، بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات وإنترنت الأشياء والطائرات المسيّرة.

كما تتضمن المذكرة دعم الاستدامة وخفض الانبعاثات في القطاع الصناعي، من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتطوير حلول مبتكرة، وتعزيز التدريب المهني وورش العمل، وتوسيع فرص الطلبة في التدريب العملي ومشاريع التخرج.

وتأتي المذكرة في إطار جهود الجانبين لتعزيز منظومة الابتكار في الأردن، ودعم نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.