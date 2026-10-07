إحالة عطاء لصيانة أجزاء من طريق الغور بقيمة 1.75 مليون دينار

خبرني - أحالت وزارة الأشغال العامة والإسكان العطاء المركزي الخاص بصيانة أجزاء متفرقة من طريق الغور، بقيمة إجمالية بلغت 1,75 مليون دينار، وبمدة تنفيذ تبلغ خمسة أشهر.

ويشمل العطاء صيانة الأجزاء المتضررة من طريق الغور، مروراً بمنطقة نهاية الفنادق ولغاية جسر الموجب، من خلال كشط الخلطة الإسفلتية القائمة وتنفيذ خلطة إسفلتية جديدة بسماكة لا تقل عن 5 سم، إلى جانب أعمال الدهان والعواكس الأرضية، ورفع المناهل والجريلات، وتنفيذ التحويلات المرورية وأعمال السلامة اللازمة.

كما يتضمن المشروع تنفيذ دوار على تقاطع طريق المغطس مع طريق البحر الميت، بما يشمله من أعمال معمارية ومدنية وإنارة وأعمال ميكانيكية وكهربائية وزراعية، إضافة إلى مختلف الأعمال المرتبطة بالمشروع وفق المواصفات المعتمدة.

ويأتي تنفيذ المشروع في إطار جهود الحكومة ووزارة الأشغال العامة والإسكان المستمرة لصيانة شبكة الطرق ورفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستخدميها، بما يسهم في تعزيز انسيابية الحركة المرورية ورفع مستويات السلامة على الطرق، خصوصاً على المحاور التي تشهد حركة مرورية وسياحية متزايدة.

ويكتسب المشروع أهمية إضافية لشموله منطقة مثلث المغطس، التي تعد من أبرز المواقع الدينية والسياحية في المملكة، ويتوقع أن تشهد نمواً في أعداد الزوار والحركة السياحية والدينية خلال السنوات المقبلة، بالتزامن مع جهود الحكومة واستعداداتها لإحياء الألفية الثانية لعماد السيد المسيح، وما يرافق ذلك من اهتمام بتطوير وتأهيل الطرق والبنية التحتية المؤدية إلى الموقع بما يضمن سهولة الوصول إليه ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة للزوار.

كما تخدم أعمال المشروع منطقة البحر الميت ومنطقة الفنادق التي تعد من أهم مناطق الجذب السياحي في المملكة، الأمر الذي يعزز أهمية المحافظة على كفاءة الطريق ورفع مستوى السلامة المرورية عليه، وتوفير بنية تحتية قادرة على استيعاب الحركة المتزايدة ودعم النشاط السياحي والاستثماري في المنطقة.