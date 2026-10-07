أمنية وريد بُل تواصلان شراكتهما لصناعة تجارب تجمع الشباب حول الرياضة والموسيقى والترفيه

خبرني - تواصل أمنية، إحدى شركات Beyon والمصنفة كأفضل شبكة موبايل في الأردن، شراكتها مع ريد بُل، امتداداً لحضورها المستمر في الفعاليات الرياضية والموسيقية والترفيهية التي تستقطب الشباب، وكان أحدثها نهائيات ريد بُل كار بارك دريفت 2026 في الأردن

وتشكل الشراكة مع ريد بُل جزءاً من توجه تتبناه أمنية منذ سنوات للحضور في المساحات التي تهم عملاءها وتجمعهم حول شغفهم واهتماماتهم. فمن الرياضة والموسيقى إلى الترفيه والتجارب الحية، بنت الشركة محفظة من الرعايات والشراكات التي تتيح لها التواصل مع الشباب خارج قنوات الاتصالات التقليدية، وصناعة تجارب مشتركة تقرّب العلامة منهم.

هذا التنوع كان حاضراً في نهائيات ريد بُل ريد بُل كار بارك دريفت 2026 ، التي جمعت رياضة المحركات بالموسيقى والترفيه وصنّاع المحتوى، واستقطبت جمهوراً واسعاً، إلى جانب تغطية إعلامية شملت القنوات التلفزيونية والمنصات الرقمية.

وشهدت المنافسات تتويج أنس الحلو بلقب البطولة في الأردن للمرة الثالثة وتأهله لتمثيل المملكة في النهائيات العالمية. كما سجلت ميرا الترزي حضوراً لافتاً كأول سائقة تشارك في نهائيات ريد بُل كار بارك دريفت الوطنية في الأردن، في خطوة أضافت بعداً جديداً للمنافسة ولفتت الأنظار إلى حضور المرأة في رياضة المحركات.

أما التجربة خارج المنافسات، فامتدت لتشمل مشاركة بطل الراليات والدرفت عبده فغالي، الذي قدم تجربة دريفت خاصة لعدد من الحضور، قبل أن تختتم فرقة أوتوستراد الأمسية بحفل موسيقي. وحضر الفعالية أيضاً عدد من المؤثرين وصنّاع المحتوى، ما وسّع نطاق التفاعل مع الحدث عبر المنصات الرقمية ووصل بالتجربة إلى جمهور يتجاوز الحضور في موقع الفعالية.

وقالت دينا الداود، المدير التنفيذي للعلامة التجارية والاتصال المؤسسي في أمنية: "نحن لا ننظر إلى الرعاية باعتبارها مجرد حضور لعلامة أمنية في فعالية، بل كفرصة حقيقية لنكون أقرب إلى عملائنا ونلتقي بهم في المساحات التي تعكس اهتماماتهم وشغفهم. لذلك اخترنا على مدى السنوات الماضية أن نبني حضوراً مستمراً في الرياضة والموسيقى والترفيه، وأن نتعاون مع شركاء مثل ريد بُل لصناعة تجارب يتفاعل معها الشباب ويشعرون أنها جزء من عالمهم."

وأضافت الداود: "اختيارنا لهذه الشراكات ليس عشوائياً. نحن نبحث عن منصات تتقاطع مع روح أمنية وما نريد أن تمثله علامتنا. فالسرعة والأداء والطموح لتجاوز الحدود التي تميز رياضة المحركات تنسجم بشكل طبيعي مع أمنية، ومع ما حققته شبكتنا كأسرع وأفضل شبكة موبايل في الأردن. هذا هو نوع الارتباط الذي نبحث عنه بين علامتنا والتجارب التي نختار أن نكون جزءاً منها."

وتواصل الشراكة بين أمنية وريد بُل تقديم محطات وتجارب مختلفة للجمهور في الأردن، ضمن محفظة رعايات أمنية في الرياضة والموسيقى والترفيه، وحضورها في الفعاليات التي تستقطب الشباب وتجمعهم حول اهتماماتهم.