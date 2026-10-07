سرطان الثدي.. الوعي والكشف المبكر طريقان لإنقاذ الحياة

خبرني - يُعد سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء حول العالم، ويمثل أحد أهم التحديات الصحية التي تستدعي تعزيز الوعي والوقاية والكشف المبكر. ويأتي شهر التوعية بسرطان الثدي كل عام ليذكّرنا بأهمية المعرفة الصحية، وتشجيع النساء على الاهتمام بصحة الثدي، والتعرف إلى عوامل الخطورة، والاستفادة من وسائل الكشف المبكر.

في المقال الآتي، يُسلّط معهد العناية بصحة الأسرة (من معاهد مؤسسة الملك الحسين)، الضوء على أهم الخطوات التي تساعد في تقليل خطر الإصابة بهذا المرض، وضرورة الكشف المبكر، وأهمية معرفة التاريخ العائلي، والعلامات التي تستدعي التقييم الطبي، إضافة إلى الفحص الذاتي وتصوير الماموغرام، ومدى علاقة الهرمونات وأدوية منع الحمل بزيادة خطر الإصابة.

رغم أن الإصابة بسرطان الثدي لا يمكن منعها في جميع الحالات، فإن اتباع نمط حياة صحي، وتقليل عوامل الخطورة القابلة للتعديل، والالتزام ببرامج الفحص المناسبة للعمر ومستوى الخطورة، يمكن أن يسهم في خفض خطر الإصابة واكتشاف المرض في مراحله المبكرة، عندما تكون فرص العلاج والشفاء أعلى.

ما هو سرطان الثدي؟

سرطان الثدي هو نمو غير طبيعي لخلايا أنسجة الثدي نتيجة حدوث تغيرات في المادة الوراثية للخلايا، مما يؤدي إلى تكاثرها بصورة غير منظمة. وقد يبدأ السرطان في قنوات الحليب أو الأجزاء المنتجة للحليب، ثم قد ينتشر إلى الأنسجة المحيطة أو أجزاء أخرى من الجسم إذا لم يُكتشف ويُعالج في الوقت المناسب.

وتختلف احتمالات الإصابة من امرأة إلى أخرى، إذ تتداخل عوامل وراثية وهرمونية وبيئية ونمط الحياة في تحديد مستوى الخطورة.

هل يمكن الوقاية من سرطان الثدي؟

لا توجد وسيلة تضمن الوقاية الكاملة من سرطان الثدي، كما أن بعض عوامل الخطورة، مثل العمر والجينات والتاريخ العائلي، لا يمكن تغييرها. ولكن هناك خطوات مهمة يمكن للمرأة اتخاذها للمساعدة في تقليل خطر الإصابة:

1 - المحافظة على وزن صحي:

تزداد أهمية المحافظة على وزن صحي، خصوصًا بعد سن انقطاع الطمث، إذ يرتبط الوزن الزائد والسمنة بزيادة خطر الإصابة ببعض أنواع سرطان الثدي. لذلك يُنصح باتباع نظام غذائي متوازن وممارسة النشاط البدني بانتظام للمساعدة في الحفاظ على وزن مناسب.

2 - ممارسة النشاط البدني بانتظام:

النشاط البدني المنتظم له فوائد عديدة لصحة القلب والعظام والتمثيل الغذائي، وقد يرتبط أيضًا بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي. ويمكن لمعظم البالغين الاستفادة من ممارسة النشاط البدني المعتدل بانتظام، مثل المشي السريع، إلى جانب تقليل فترات الجلوس الطويلة.

ولا يشترط أن تكون الرياضة شديدة أو مكلفة؛ فالانتظام والاستمرارية هما الأهم.

3 - اتباع نظام غذائي صحي:

يُنصح بالإكثار من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة والبقوليات، واختيار مصادر صحية للبروتين والدهون، مع الحد من الأطعمة شديدة التصنيع والوجبات الغنية بالسعرات الحرارية.

كما أن اتباع نظام غذائي صحي لا يعني وجود طعام واحد قادر على الوقاية من السرطان، بل يتعلق الأمر بالنمط الغذائي العام والعادات الصحية على المدى الطويل.

4 - تجنب التدخين:

يُعد التدخين عامل خطر للعديد من الأمراض، بما فيها أنواع مختلفة من السرطان. ولذلك فإن الامتناع عن التدخين وتجنب التعرض لدخان التبغ قدر الإمكان يمثلان جزءًا أساسيًا من الحفاظ على الصحة العامة وتقليل المخاطر الصحية.

5 - الحد من تناول الكحول:

يرتبط تناول الكحول بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي، ويزداد الخطر مع زيادة الكمية المستهلكة. لذلك فإن تجنب الكحول أو تقليل استهلاكه يُعد من الخطوات التي يمكن أن تساعد في خفض عوامل الخطورة.

6 - الرضاعة الطبيعية عند الإمكان:

يمكن للرضاعة الطبيعية أن ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الثدي، إضافة إلى فوائدها الصحية العديدة للأم والطفل. وتوصيات الرضاعة ومدتها تختلف بحسب الظروف الصحية والاجتماعية لكل أم، لذلك ينبغي دعم المرأة في اختيار ما يناسبها بالتشاور مع الفريق الطبي عند الحاجة.

أهمية معرفة التاريخ العائلي:

وجود إصابات بسرطان الثدي أو سرطان المبيض لدى الأقارب، وخصوصًا لدى أفراد العائلة من الدرجة الأولى، قد يشير إلى ارتفاع مستوى الخطورة لدى بعض النساء. كما أن بعض الطفرات الجينية الموروثة، مثل طفرات BRCA1 و BRCA2، قد تزيد بشكل ملحوظ من احتمال الإصابة بسرطان الثدي والمبيض.

لذلك، إذا كان لدى المرأة تاريخ من الإصابات بالسرطان في أعمار صغيرة داخل الأسرة، فمن المهم مناقشة الأمر مع الطبيب. وقد تكون الاستشارة الوراثية أو الفحوص الجينية مناسبة لبعض النساء بعد تقييم التاريخ العائلي وعوامل الخطورة.

الكشف المبكر خط الدفاع الأهم:

إلى جانب الوقاية، يمثل الكشف المبكر عنصرًا أساسيًا في مكافحة سرطان الثدي. ويعني ذلك اكتشاف المرض قبل ظهور أعراض واضحة أو في مرحلة مبكرة، عندما تكون خيارات العلاج أكثر فعالية في كثير من الحالات.

وتختلف توصيات الفحص من دولة إلى أخرى ومن امرأة إلى أخرى بحسب العمر ومستوى الخطورة والتاريخ الطبي والعائلي. وقد يشمل الفحص التصوير الشعاعي للثدي (الماموغرام)، وهو أحد أهم وسائل الكشف عن سرطان الثدي في المراحل المبكرة.

ولا ينبغي للمرأة أن تنتظر ظهور الأعراض حتى تبدأ الاهتمام بصحة الثدي، بل من الأفضل مناقشة جدول الفحوص المناسب مع الطبيب وفق العمر وعوامل الخطورة.

معرفة شكل الثدي الطبيعي:

من المهم أن تكون المرأة على دراية بالشكل والإحساس الطبيعيين لثدييها، لأن ذلك يساعدها على ملاحظة أي تغير جديد. وتشمل العلامات التي تستدعي التقييم الطبي:

- ظهور كتلة جديدة في الثدي أو منطقة الإبط.

- تغير واضح في حجم أو شكل الثدي.

- تغيرات في جلد الثدي، مثل الانكماش أو ظهور مظهر يشبه قشرة البرتقال.

- تغير جديد في الحلمة أو انقلابها إلى الداخل.

- إفرازات غير طبيعية من الحلمة، خصوصًا إذا كانت دموية.

- تغير مستمر أو غير معتاد في شكل الثدي.

وجود هذه العلامات لا يعني بالضرورة الإصابة بالسرطان؛ فكثير من تغيرات الثدي تكون حميدة. لكن المهم هو عدم تجاهل أي تغير جديد أو مستمر، واستشارة الطبيب لتحديد السبب.

هل الفحص الذاتي يغني عن الماموغرام؟

الفحص الذاتي أو ملاحظة تغيرات الثدي يمكن أن يساعدا المرأة على معرفة طبيعة ثدييها، ولكنهما لا يُعدّان بديلًا عن فحوص الكشف المبكر الموصى بها. فقد تكون بعض الأورام صغيرة جدًا ولا يمكن اكتشافها باللمس، بينما يستطيع التصوير الشعاعي للثدي الكشف عن بعض التغيرات في مراحل مبكرة.

ولهذا ينبغي النظر إلى الوعي بصحة الثدي والفحوص الدورية كعناصر متكاملة، وليس كبدائل عن بعضها.

ماذا عن الهرمونات وأدوية منع الحمل؟

بعض العلاجات الهرمونية، بما فيها بعض أنواع العلاج الهرموني المستخدم بعد انقطاع الطمث، قد ترتبط مع زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي. كما قد ترتبط بعض وسائل منع الحمل الهرمونية بزيادة صغيرة في الخطر أثناء الاستخدام أو بعده لفترة محدودة.

لكن قرار استخدام أي دواء هرموني يجب ألا يعتمد على الخوف من السرطان وحده، إذ تختلف الفوائد والمخاطر من امرأة إلى أخرى. لذلك ينبغي مناقشة التاريخ الطبي وعوامل الخطورة مع الطبيب قبل البدء أو الاستمرار في العلاج.

الوعي يبدأ بخطوة:

إن الوقاية من سرطان الثدي ليست مسؤولية فردية فقط، بل هي مسؤولية مجتمعية تتطلب نشر المعلومات الصحية الموثوقة، وتشجيع النساء على إجراء الفحوص المناسبة، وتسهيل الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية، ومحاربة الخوف والوصمة المرتبطة بالمرض.

وفي شهر التوعية بسرطان الثدي، يجب أن نتذكر أن الوعي لا يقتصر على ارتداء الشريط الوردي، بل يتحول إلى قيمة حقيقية عندما يدفعنا إلى اتخاذ خطوات عملية: اتباع نمط حياة صحي، معرفة عوامل الخطورة، الالتزام بالكشف المبكر، وعدم تجاهل أي تغير غير طبيعي.