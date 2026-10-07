جامعة عمان العربية تشارك في مبادرة أوقف الإشاعة لمواجهة المعلومات الدوائية المضللة

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز الوعي المجتمعي والحد من انتشار المعلومات الصحية والدوائية المضللة، مما يسهم في حماية صحة أفراد المجتمع وتعزيز الاستخدام الآمن للدواء، شاركت كلية الصيدلة في الجامعة في مبادرة "أوقف الإشاعة"، التي أطلقتها مؤسسة التوعية بالأخطاء الدوائية (AME) بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

ومثّلت جامعة عمان العربية في هذه المبادرة الدكتورة مي الحوامدة عضو هيئة التدريس في كلية الصيدلة في الجامعة، مندوبةً عن الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج عميد كلية الصيدلة، والتي أكدت لأهمية تكامل جهود المؤسسات الأكاديمية والجهات الوطنية والمهنية في التصدي للمعلومات الدوائية غير الموثوقة، وتعزيز الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، ولا سيما فئة الشباب وطلبة الجامعات، بما يسهم في نشر المعرفة الدوائية السليمة وترسيخ ثقافة التحقق من المعلومات الصحية قبل تداولها.

ويأتي انضمام كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية إلى مبادرة "أوقف الإشاعة" شريكًا فيها، انطلاقًا من حرصها على ترسيخ دورها المجتمعي ودعم المبادرات الوطنية الهادفة إلى نشر الثقافة الصحية والدوائية المستندة إلى المعرفة العلمية الموثوقة، كما تعكس هذه المشاركة التزام الكلية بدورها الأكاديمي والمجتمعي في مواجهة الشائعات والمعلومات غير الدقيقة المرتبطة بالأدوية والصحة، بما ينسجم مع رسالتها في إعداد صيادلة مؤهلين يمتلكون المعرفة العلمية والمهارات التواصلية اللازمة لنقل المعلومة الدوائية الصحيحة، وتعزيز دور الصيدلي شريكًا أساسياً فاعلًا في حماية صحة المجتمع ونشر الوعي الصحي السليم.

وبهذا الصدد أكدت الدكتورة أبو حويج على استمرارها في دعم المبادرات التوعوية والشراكات الوطنية التي تسهم في بناء مجتمع أكثر وعيًا بالمعلومات الصحية والدوائية، وتعزيز ثقافة التحقق من المعلومة قبل تداولها، بما يرسخ مفهوم المسؤولية المجتمعية ويعزز سلامة المرضى والاستخدام الرشيد للأدوية، ويشار الى أن كلية الصيدلة في الجامعة تضم برنامجاً فريداً على مستوى الماجستير في اليقضة الدوائية والشؤون التظيمية.