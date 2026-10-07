*
الاربعاء: 07 أكتوبر 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • جامعات ومدارس
  • إيفاد صيدلانية من عمان العربية إلى جامعة University of Reading البريطانية المرموقة لنيل الدكتوراه في اليقظة الدوائية

إيفاد صيدلانية من عمان العربية إلى جامعة University of Reading البريطانية المرموقة لنيل الدكتوراه في اليقظة الدوائية

  • 07 أكتوبر 2026
  • 12:16
إيفاد صيدلانية من عمان العربية إلى جامعة University of Reading البريطانية المرموقة لنيل الدكتوراه في اليقظة الدوائية

خبرني - في إطار نهج جامعة عمان العربية في دعم الكفاءات الوطنية الشابة، والاستثمار في كوادرها الأكاديمية والمهنية، وتعزيز مسارات التطور العلمي والبحثي، قرر مجلس العمداء إيفاد الصيدلانية إسلام رباح الحلمان، مشرفة المختبر في كلية الصيدلة والحاصلة على درجة الماجستير في اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية، إلى جامعة ريدنج البريطانية  (University of Reading)، لنيل درجة الدكتوراه في تخصص اليقظة الدوائية.

ويأتي قرار الإيفاد في سياق حرص الجامعة على تمكين كوادرها المتميزة من مواصلة تحصيلهم العلمي في تخصصات نوعية، بما يسهم في بناء خبرات أكاديمية وبحثية متقدمة، ويعزز قدرتها على مواكبة المستجدات العالمية في مجالات سلامة الأدوية واليقظة الدوائية والتشريعات والشؤون التنظيمية الصيدلانية.

وتُعد الصيدلانية إسلام الحلمان من أوائل خريجي الدفعة الأولى لبرنامج ماجستير اليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية في جامعة عمان العربية، وهو أحد البرامج النوعية التي تقدمها الجامعة في هذا المجال، ويهدف إلى إعداد كوادر متخصصة تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع قضايا مأمونية الأدوية واليقظة الدوائية والشؤون التنظيمية، بما ينسجم مع المتطلبات المتنامية للقطاع الصيدلاني محليًا وإقليميًا.

ومن المنتظر أن يشكل هذا الإيفاد إضافة نوعية إلى المسيرة الأكاديمية والبحثية لكلية الصيدلة، من خلال ما ستكتسبه الصيدلانية إسلام من خبرات ومعارف متقدمة خلال دراستها، بما يتيح مستقبلاً توظيف هذه الخبرات في دعم العملية التعليمية والبحث العلمي، والمساهمة في تطوير تخصص اليقظة الدوائية وتعزيز حضور الكلية في هذا المجال.

وتقديرًا لتميزها الأكاديمي وما حققته من إنجاز علمي كرّمت الأستاذ الدكتورة رنا أبو حويج عميدة كلية الصيدلة في جامعة عمان العربية الصيدلانية إسلام الحلمان بدرع تقديري، معربةً عن اعتزازها بهذا الإنجاز، ومتمنيةً لها التوفيق والنجاح في مسيرتها العلمية والبحثية، وأن تشكل خبرتها الأكاديمية خلال مرحلة الدكتوراه إضافة نوعية لمسيرة الكلية والجامعة، وإسهامًا في تطوير القطاع الصيدلاني.

ويجسّد هذا الإيفاد نهج جامعة عمان العربية في الاستثمار في كوادرها الأكاديمية، ودعم مسارات التطور العلمي والبحثي، وإتاحة فرص نوعية أمام المتميزين لمواصلة دراساتهم العليا في الجامعات العالمية، بما يسهم في رفد الجامعة بخبرات وكفاءات متخصصة، وتعزيز جودة العملية التعليمية والبحثية، وترسيخ حضورها في مجالات التميز الأكاديمي والبحث العلمي.

إيفاد صيدلانية من عمان العربية إلى جامعة University of Reading البريطانية المرموقة لنيل الدكتوراه في اليقظة الدوائية
إيفاد صيدلانية من عمان العربية إلى جامعة University of Reading البريطانية المرموقة لنيل الدكتوراه في اليقظة الدوائية
إيفاد صيدلانية من عمان العربية إلى جامعة University of Reading البريطانية المرموقة لنيل الدكتوراه في اليقظة الدوائية

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

جامعة عمان العربية تشارك في مبادرة أوقف الإشاعة لمواجهة المعلومات الدوائية المضللة
جامعة عمان العربية تشارك في مبادرة أوقف الإشاعة لمواجهة المعلومات الدوائية ال...
  • 2026-10-07 12:23
طلبة تكنولوجيا المعلومات في عمان العربية يشاركون في فعاليات يوم الابتكار بالسفارة الألمانية
طلبة تكنولوجيا المعلومات في عمان العربية يشاركون في فعاليات يوم الابتكار بالس...
  • 2026-10-07 12:13
مذكرة تفاهم بين عمّان الأهلية وشركة Replit العالمية لتقنيات الذكاء الاصطناعي
مذكرة تفاهم بين عمّان الأهلية وشركة Replit العالمية لتقنيات الذكاء الاصطناعي
  • 2026-10-07 10:24
شواغر وظيفية في جامعة الشرق الأوسط
شواغر وظيفية في جامعة الشرق الأوسط
  • 2026-10-06 16:45
جامعة الشرق الأوسط تشارك في إطلاق المبادرة الوطنية
جامعة الشرق الأوسط تشارك في إطلاق المبادرة الوطنية "أوقف الإشاعة" لتعزيز الوع...
  • 2026-10-06 16:39
محافظة يكرم طالبة
محافظة يكرم طالبة "الشرق الأوسط" تيجان اللهيبي خلال احتفال الطلبة الوافدين "أ...
  • 2026-10-06 16:38