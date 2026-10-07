طلبة تكنولوجيا المعلومات في عمان العربية يشاركون في فعاليات يوم الابتكار بالسفارة الألمانية

خبرني - في إطار حرص جامعة عمان العربية على تعزيز ارتباط المعرفة الأكاديمية بالتطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا، وإتاحة الفرص أمام طلبتها للتعرف على التجارب والممارسات الحديثة واحتياجات سوق العمل، شارك طلبة كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية في فعاليات يوم الابتكار الذي نظمته السفارة الألمانية في عمّان.

ومثّل جامعة عمان العربية في فعاليات يوم الابتكار الدكتورة شذى عواودة، والدكتور بلال خاطر، والدكتور علاء أبو ذوابة أعضاء هيئة التدريس في كلية تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب طلبة الكلية: راما رائد مصطفى، وهدى سامي تاجي، وينال حاج حسين، وعبدالله رائد الشرقاوي، وعمر محمد الصوافين، وعبدالله محمد التميمي.

وكان في استقبال الطلبة المشاركين سعادة سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى المملكة الدكتور بيرترام فون مولتكه، إلى جانب طلبة عدد من الجامعات والمدارس الأردنية المشاركين في الفعالية، حيث اطلع الحضور على مجموعة من المشاريع والمبادرات الأردنية الريادية المنفذة بالتعاون مع المؤسسات الألمانية، والتي عكست نماذج متنوعة للتعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.

وتضمّنت فعاليات يوم الابتكار كلمةً للطالبتين هدى تاجي، وراما مصطفى، عبّرتا خلالها عن تقديرهما لهذه التجربة النوعية وما أتاحته من فرصة للاطلاع على نماذج ومشاريع ابتكارية رائدة، والتعرف إلى تجارب عملية في مجالات التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي، مؤكدتين على أن هذه المشاركة شكّلت تجربة نوعية وثرية أسهمت في توسيع آفاقهما الأكاديمية والعملية، وأتاحت لهما فرصة الاستفادة من التجارب الابتكارية المعروضة واستلهام أفكار جديدة، بما يعزز قدرتهما على تطوير مشاريع وأفكار مبتكرة مستقبلًا.

كما اطلع الطلبة خلال الزيارة على مجموعة من المشاريع والمبادرات الابتكارية التي تعكس تنوع منظومة الابتكار في الأردن، إلى جانب التعرف على مجالات التعاون الأردني الألماني في قطاعات التكنولوجيا والرقمنة والذكاء الاصطناعي والتدريب المهني، إلى جانب التفاعل مع عدد من المؤسسات والجهات المشاركة والتعرف إلى تجاربها ومشاريعها.

وبهذا الصدد أكد الدكتور رامي سحويل عميد كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة عمان العربية على أن مشاركة الطلبة في هذه الفعالية تأتي انطلاقًا من حرص الكلية على توسيع مدارك الطلبة وتعزيز انفتاحهم على المؤسسات الدولية والتجارب العالمية في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مُشيراً إلى أن مثل هذه الزيارات تمثل فرصة مهمة للطلبة للاطلاع على تطبيقات تقنية واقعية، والتعرف على أحدث الاتجاهات في قطاع التكنولوجيا، بما يسهم في صقل مهاراتهم العملية وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، مؤكدًا أهمية التكامل بين الجانب الأكاديمي والتطبيقي في إعداد خريجين قادرين على مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

وتأتي مشاركة جامعة عمان العربية في هذه الفعالية ضمن جهودها الهادفة إلى بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات الوطنية والدولية، وتوفير فرص نوعية لطلبتها للتعلم والتفاعل مع الخبرات والممارسات العالمية، بما يعزز قدراتهم في مجالات الابتكار والتحول الرقمي ويرفع تنافسيتهم في سوق العمل.