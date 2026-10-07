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  • صور أقمار صناعية ترصد تجدد النشاط في موقع نووي إيراني استهدفته إسرائيل

صور أقمار صناعية ترصد تجدد النشاط في موقع نووي إيراني استهدفته إسرائيل

  • 07 أكتوبر 2026
  • 12:00
صور أقمار صناعية ترصد تجدد النشاط في موقع نووي إيراني استهدفته إسرائيل

خبرني - أظهرت صور أقمار صناعية حديثة تجدد النشاط في مجمع مين زادايي النووي شمال شرقي طهران، بعد أشهر من تعرضه لهجوم إسرائيلي في مارس (آذار) الماضي.

وبحسب صور عالية الدقة التقطت خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، عملت السلطات الإيرانية على إزالة الأنقاض وإصلاح أضرار لحقت بالموقع.


هذا وكان الهجوم قد دمر عدداً من المباني، وسط ترجيحات بتضرر منشآت تحت الأرض أيضاً.

ووفقا لمعهد العلوم والأمن الدولي، قد يشير النشاط الأخير إلى محاولات لاستعادة قدرات مرتبطة بتطوير أسلحة نووية وإعادة بناء ما دُمر في المجمع النووي.

يأتي ذلك فيما شدد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس على ضرورة أن تجري إيران خفضاً "جوهرياً" لقدراتها في تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب.

وأوضح فانس، في مقابلة مع "رويترز"، أن أي اتفاق محتمل سيتطلب من طهران اتخاذَ إجراءات ملموسة لخفض قدراتها على التخصيب، وليس الاكتفاء بتعهدات بخفضها مستقبلاً.

وقال إن واشنطن لا تزال منفتحة على التوصل إلى اتفاق مع إيران، لكنها ستشترط تقديم تنازلات ملموسة تتعلق ببرنامجها النووي.

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