ارتفاع عدد الشركات المسجلة في الأردن بنسبة 7.24% منذ بداية العام

خبرني - ارتفع عدد الشركات المسجلة في المملكة بنسبة 7.24% منذ بداية العام الحالي وحتى 30 أيلول الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وأظهر التقرير الصادر عن دائرة مراقبة الشركات، أن عدد الشركات التي تم تسجيلها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي بلغ 6046 مقارنة بـ 5638 خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبلغ مجموع رؤوس الأموال المسجلة ما يزيد عن 201 مليون دينار، وعدد الشركات الأعلى تسجيلا من حيث العدد كان ذات المسؤولية المحدودة وبلغ عددها 4682 شركة بنسبة 77% من الشركات المسجلة وبرؤوس أموال تزيد على 76 مليون دينار.

كما أظهر التقرير، أن أعلى أنواع الشركات تسجيلا من حيث رأس المال في العام الحالي، كان المساهمة الخاصة برؤوس أموال مسجلة تزيد عن 77 مليون دينار.

وانخفض عدد الشركات التي تم فسخ او شطب تسجيلها بنسبة 15% عن ذات الفترة من العام الماضي حيث بلغ عددها 764 شركة مقارنة بـ 899 شركة.

وبشأن محصلة الشركات التي شطبت/ فسخ تسجيلها في نفس سنة التسجيل، انخفضت بمعدل 50% عن السنة الماضية وبواقع 10 شركات من أصل 6046 شركة مسجلة العام الحالي مقارنة بـ 20 شركة تم شطب أو فسخ تسجيلها من أصل 5638 شركة مسجلة العام الماضي.

وأكد التقرير ان الزيادة في رؤوس الأموال وصلت الى ما يقارب مليار دينار خلال العام الحالي وللسنة الثانية على التوالي وبزيادة حوالي 48 مليون دينار عن العام السابق، فيما بلغ عدد الشركات التي خفضت رأسمالها 146 شركة خلال العام الحالي مقارنة بـ 203 شركة خفضت رأسمالها العام الماضي، في حين رفعت 990 شركة رأسمالها خلال العام الحالي مقارنة بـ 1300 شركة العام الماضي.

وكشف التقرير أن عدد الشركات التي فعلت حسابها الإلكتروني منذ إطلاق الخدمات الإلكترونية لدائرة مراقبة الشركات نهاية عام 2020 بلغ 92 ألفا و 193 شركة، منها 5973 شركة خلال العام الحالي.