سلوكيات صغيرة بثمن كبير.. عادات يومية تهدد عمرك دون أن تشعر

خبرني - تشير الأبحاث إلى أن بعض العادات اليومية قد تسرّع شيخوخة الخلايا وتُضعف المناعة، وهو ما يرفع خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر.

وفيما يلي أبرز هذه العادات كما يحددها أطباء وخبراء، بحسب تقرير نشره موقع "Health".



1. العمل دون إجازة

يُبقي العمل الإضافي المتواصل الجهاز العصبي الودي في حالة تنشيط دائم، ما يقود إلى الإنهاك والاضطرابات المزاجية وضعف المناعة.

ويقول الدكتور كافين ميستري إن الجسم يعتمد على إيقاعات من اليقظة والنوم والتوتر والتعافي، وحين لا نتوقف نحرمه فرصة الإصلاح. وينصح بتخصيص 15 دقيقة يومياً بعد الظهر لوقت حر دون برنامج.

2. قلة شرب الماء

يعيش كثيرون في حالة جفاف خفيفة مزمنة تؤثر في وظائف الدماغ والتخلص من السموم وتشحيم المفاصل. ويحذر ميستري من أن الجفاف يقلص أنسجة المخ ويضعف التركيز والمزاج والذاكرة، وقد يسبب الإرهاق وتشيخ البشرة ومشكلات الكلى.

ويقترح بدء اليوم بكوب كبير من الماء مع الملح البحري والليمون، وشرب الماء بانتظام.

3. الجلوس طوال اليوم

يدرّب الخمول الأيضي على التباطؤ والعضلات على الضعف. ويؤكد الدكتور جوزيف ميركولا أن الحركة تطلق إشارات مضادة للشيخوخة، منها «الميوكينات» التي تحمي الدماغ والقلب.

وينصح بالوقوف كل نصف ساعة والمشي بعد الوجبات، وصولاً إلى 30-45 دقيقة من الحركة يومياً.

4. إهمال تمارين القوة

تُعد العضلات مؤشراً أساسياً للشيخوخة الصحية، وفقدانها يخفض معدل الأيض ويزيد تخزين الدهون ويقلل حساسية الإنسولين، فيرتفع خطر السكري. ويشير ميستري إلى أن العضلات تفرز مركبات مضادة للالتهاب تدعم الدماغ والمناعة. ويقترح روتيناً صباحياً من 10 دقائق بوزن الجسم.

5. الإفراط في سماعات الأذن

رغم أن سماعات الأذن تساعد على التركيز وعزل الضجيج، فإن استخدامها المطول قد يرهق الجهاز السمعي ويسبب فرط التحفيز وإجهاد الانتباه. وقد يؤثر كذلك في وضعية الجسم ويضغط على الأعصاب ويقلل تدفق الدم إلى الدماغ، ما يسبب ضبابية التفكير وتآكل العمود الفقري.

6. الارتباط الدائم بالأجهزة

البقاء بلا فواصل أمام الشاشات ومواقع التواصل يُبقي الجهاز العصبي في وضع الإنذار. ويقول ميركولا إن العصب الحائر، المسؤول عن تهدئة القلب والهضم، يحتاج إلى لحظات من الصمت. فخصص كل يوم وقتاً بلا شاشات، فالراحة ليست كسلاً.

7. حياة مليئة بالضغوط

يرتبط التوتر المزمن بأمراض القلب واضطرابات الهضم وضعف المناعة. وتقول الدكتورة جينيفر هانكنسون إنه قد يسرّع شيخوخة الخلايا. وتنصح بالتأمل أو تمارين التنفس العميق، فحتى 5-10 دقائق يومياً تخفض التوتر بشكل ملحوظ.

8. إهمال نظافة الفم

تنظيف الأسنان قبل النوم أهم لطول العمر مما تتصور، فمن يفعلون ذلك ليلاً تقل لديهم مخاطر الوفاة بشكل ملحوظ. وتحذر هانكنسون من أن سوء العناية يسبب أمراض اللثة وفقدان الأسنان ومشكلات القلب، لأن بكتيريا الفم قد تنتقل عبر الدم.

9. النوم بالمكياج

يسرّع تشيخ البشرة ويعطل دورة تجددها ويسبب حب الشباب. ويوضح ميستري أن الجلد يجري أكثر عمليات الإصلاح كثافة أثناء النوم العميق، وأن انسداد سطحه يعيق التجدد.

10. الاستسلام للسلبية

النظرة السلبية المستمرة تضر الصحة النفسية والعلاقات، وقد تسهم عبر الالتهاب المزمن في مشكلات جسدية، بحسب الدكتورة لاكيلين أيشنبرغر. وتنصح بتدوين التجارب الإيجابية والامتنان وإعادة صياغة الأفكار السلبية.

11. غياب الخطط

افتقاد الهدف يؤثر سلباً في الصحة النفسية والجسدية. ضع أهدافاً قصيرة وطويلة المدى، من السفر إلى اللياقة والتعلم والهوايات.

12. إهمال تحدي الدماغ

يفقد الدماغ مرونته حين نتوقف عن التعلم، ما يزيد خطر التدهور المعرفي وفقدان الذاكرة. اقرأ وتعلم لغة جديدة وحل الألغاز وجرب هوايات جديدة.

13. العزلة الاجتماعية

تُبقي الجهاز العصبي في حالة توتر مزمن تؤثر في الذاكرة والمزاج والصحة. وتنصح الخبيرة جيسيكا كورونا-إروين بالانضمام إلى أنشطة تحبها، كنادي المشي أو التطوع.

كيف تطيل عمرك؟

أما إذا أردت الاستمتاع بشيخوخة صحية وعمر طويل، يوصي الأطباء باتباع نمط حياة متوازن مثل النوم 7-9 ساعات ليلاً، تناول الغذاء الصحي في معظم الأوقات، وتجنب التدخين، والاهتمام بالرعاية الوقائية والفحوص الدورية، وتخصيص وقت للهوايات، والعناية بالصحة النفسية.