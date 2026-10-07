منع سفر المسؤولين يوفر 3 ملايين دينار على خزينة الدولة

خبرني - قال وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء عبداللطيف النجداوي إن قرار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان بداية العام الجاري بشأن منع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية ومدراء الدوائر الحكومية والموظفين إلى الخارج، إلا للاجتماعات الرئيسة والضرورية لعمل الوزارة، حقق وفرا ماليا على خزينة الدولة بلغ نحو 3 ملايين دينار حتى تاريخه.

ولفت النجداوي الى ان الوفر المالي لهذا القرار من المتوقع أن يصل الى نحو 4 ملايين دينار مع نهاية العام الحالي.

وكان رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وانطلاقا من التزام الحكومة بترشيد النفقات، قد أصدر تعميما في شهر شباط الماضي، قرر فيه منع سفر الوزراء ورؤساء الهيئات والمؤسسات الرسمية ومدراء الدوائر الحكومية إلى الخارج، إلا للاجتماعات الرئيسة والضرورية لعمل الوزارة.

وشدد رئيس الوزراء على أن يقتصر السفر على مسؤول واحد (الوزير أو رئيس الهيئة أو مدير الدائرة أو من ينوب عنه)، دون اصطحاب مرافقين، وأن لا تتجاوز مدة الإقامة ليلتين فقط للعمل الرسمي.

كما قرر رئيس الوزراء في بلاغ أصدره بداية حزيران تمديد العمل بقراره السابق بإيقاف سفر الموظفين والوفود واللجان الرسمية حتى نهاية العام الجاري، إلا للضرورة القصوى، وأن يكون السفر لأسباب مبررة وبموافقة مسبقة من رئيس الوزراء.

وتضمن البلاغ إيقاف استضافة الوفود الرسمية كذلك حتى نهاية العام الجاري.