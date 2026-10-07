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الاربعاء: 07 أكتوبر 2026
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وفيَّات الأردن.. الأربعاء 7-10-2026

  • 07 أكتوبر 2026
  • 10:58
وفيَّات الأردن الأربعاء 7102026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء، 7-10-2026:

- أحمد عبدالله دروبي شخاتره

- أم اسامه سليط

- إبراهيم الديب

- إبراهيم علي ابو حطب

- أحمد السباعنة

- أحمد رائد الكايد المحاميد

- أسامة محمد محمود

- بسام محمد سالم التميمي

- تيسر يونس العجل

- حنان سليمان محمود قطيشات

- خلدون توفيق العنزي

- خليل حسن طافش الحلايقة

- راجح سليم غيث أبو حمدية

- رفيقه عبدالحميد ابو سعيد

- روان الشماسات

- رياض محمود العقلة الزعبي

- زينيب عبدالرحيم السالم الذبيان

- سانية أيوب سالم أبو زياد

- عادل يوسف عكاشه الزغول

- عبدالمجيد جميل العواد أبو رمان

- عزيز الخنشيري

- محمد المصري

- محمد النادي

- محمد علي فواز العزايزة

- محمد محمود محمد أبو زر

- مصطفى عبدالله العرابي

- مهند أجود سامر الخطيب

- نايف يوسف العقاربه

- وائل صالح احمد الطراونة

إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون .

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