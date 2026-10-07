وفيَّات الأردن.. الأربعاء 7-10-2026

خبرني - انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم الأربعاء، 7-10-2026:
- أحمد عبدالله دروبي شخاتره
- أم اسامه سليط
- إبراهيم الديب
- إبراهيم علي ابو حطب
- أحمد السباعنة
- أحمد رائد الكايد المحاميد
- أسامة محمد محمود
- بسام محمد سالم التميمي
- تيسر يونس العجل
- حنان سليمان محمود قطيشات
- خلدون توفيق العنزي
- خليل حسن طافش الحلايقة
- راجح سليم غيث أبو حمدية
- رفيقه عبدالحميد ابو سعيد
- روان الشماسات
- رياض محمود العقلة الزعبي
- زينيب عبدالرحيم السالم الذبيان
- سانية أيوب سالم أبو زياد
- عادل يوسف عكاشه الزغول
- عبدالمجيد جميل العواد أبو رمان
- عزيز الخنشيري
- محمد المصري
- محمد النادي
- محمد علي فواز العزايزة
- محمد محمود محمد أبو زر
- مصطفى عبدالله العرابي
- مهند أجود سامر الخطيب
- نايف يوسف العقاربه
- وائل صالح احمد الطراونة
إنَّا لله وإنَّا إليه راجعون .