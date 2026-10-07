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طلب نيابي للسيرة الذاتية للمدير التنفيذي لـ(جيدكو)

  • 07 أكتوبر 2026
  • 10:41
طلب نيابي للسيرة الذاتية للمدير التنفيذي لـجيدكو

خبرني - وجه رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية، النائب أحمد إبراهيم الهميسات، سؤالا نيابيا إلى وزير الصناعة والتجارة والتموين، استنادا إلى أحكام المادة (96) من الدستور، وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، حول مؤسسة تطوير المشاريع الاقتصادية «جيدكو»، وآليات إدارتها وأسس منح القروض للمشاريع المستفيدة.

وطالب الهميسات بتزويده بالتفاصيل المتعلقة بالسيرة الذاتية للمدير التنفيذي للمؤسسة، من حيث مؤهلاته العلمية والعملية، وما إذا كان قد عمل في مؤسسات اقتصادية أخرى قبل توليه المنصب.
كما استفسر عن آلية اختيار المدير التنفيذي، وما إذا تم الإعلان عن شاغر الوظيفة، وما إذا خضعت إجراءات الاختيار لأسس نظام القيادات الحكومية.
وتضمن السؤال الاستفسار عن المشاريع التي منحتها المؤسسة قروضا، والأسس التي اعتمدت لمنحها، وقيمة الأموال الممنوحة لكل مشروع خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة.
كما تساءل الهميسات عما إذا تم منح قروض لأعضاء مجلس إدارة المؤسسة أو أقاربهم من الدرجة الأولى، وقيمة تلك القروض.
واستفسر كذلك عن مدى صرف قروض لعدد من المؤسسات والشركات المقترضة قبل البدء بتشغيل مشروعاتها وقبل اتخاذ الأعمال المطلوبة، مطالبا بتوضيح تفاصيل هذه القروض وأسس منحها.
كما طلب الهميسات بيان الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق كل من ثبت تورطه بشبهات فساد في المؤسسة، والإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها بهذا الشأن.

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