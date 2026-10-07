مذكرة تفاهم بين عمّان الأهلية وشركة Replit العالمية لتقنيات الذكاء الاصطناعي

خبرني - في خطوة نوعية تعكس توجّه جامعة عمّان الأهلية نحو تعزيز حضورها في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، وقّعت الجامعة مذكرة تفاهم مع شركة Replit, Inc العالمية، المتخصصة في منصات تطوير البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، لتكون أول جامعة في الأردن توقّع مذكرة تفاهم مع هذه الشركة العالمية المتميّزة.

ووقّع مذكرة التفاهم عن جانب جامعة عمّان الأهلية رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور أحمد حمدان، وعن جانب شركة Replit السيد شاكر العمايرة، ممثل الشركة في توقيع الاتفاقية، وذلك بحضور رئيس هيئة المديرين الدكتور ماهر الحوراني، ومستشار الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، وعميد كلية تقنية المعلومات الأستاذ الدكتور معاذ الحوراني، ومديرمركز الحوراني للتعلم الإلكتروني السيد وائل العنبوسي، ومدير وحدة التسويق والاتصال المهندس أحمد حوراني، ومدير مركز الريادة والابتكار السيد محمد عبد الله.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تأسيس إطار للتعاون المشترك بين الجامعة والشركة في عدد من المجالات، من أبرزها التدريب وبناء القدرات، وتطوير البرامج الأكاديمية، ودمج الموارد التعليمية والتدريبية لشركة Replit في المساقات والبرامج ذات الصلة، إلى جانب دعم الابتكار والبحث والتطوير والتحول الرقمي Replit.

كما تتضمن مجالات التعاون استكشاف إتاحة منصات Replit للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والعاملين في الجامعة، وتنظيم ورش العمل والمعسكرات التدريبية والهاكاثونات والتحديات الابتكارية والندوات والفعاليات التعليمية والتكنولوجية، فضلًا عن بحث فرص التعاون في تطوير الكفاءات وتعزيز المهارات التقنية.

وأشاد رئيس هيئة المديرين للجامعة الدكتور ماهر الحوراني بهذه الشراكة بين الجامعة وشركة Replit في مجالات تطوير البرمجيات وتقنيات الذكاء الاصطناعي في الجامعة الى جانب التدريب وبناء القدرات، وتطوير البرامج الأكاديمية، ودعم الابتكار والبحث والتطوير والتحول الرقمي ، ومواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة .

وأكد رئيس جامعة عمّان الأهلية الأستاذ الدكتور أحمد حمدان أهمية هذه الشراكة في تعزيز توجه الجامعة نحو التعليم التقني والابتكار ومواكبة التطورات المتسارعة في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والتحول الرقمي.

وأشار إلى أن التعاون مع شركة عالمية متخصصة مثل Replit يفتح آفاقًا جديدة أمام طلبة الجامعة وأعضاء الهيئة التدريسية للاستفادة من أحدث التقنيات والمنصات التعليمية والتدريبية، مؤكدًا أن الجامعة تواصل العمل على بناء شراكات نوعية مع المؤسسات والشركات العالمية، بما يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية ورفع كفاءة الطلبة وتعزيز مهاراتهم العملية والتقنية.

من جانبه، أكد السيد شاكر العمايرة، ممثل شركة Replit في توقيع الاتفاقية، أهمية الشراكة مع جامعة عمّان الأهلية، مبينًا أن مذكرة التفاهم تمثل إطارًا للتعاون في مجالات التدريب وبناء القدرات والتعليم التقني والابتكار.

وأشار إلى أن الاتفاقية تتيح فرصًا جديدة أمام الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية للاستفادة من الأدوات والمنصات التقنية، وتسهم في تعزيز المهارات الرقمية وربط التعليم الأكاديمي بالتطورات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.