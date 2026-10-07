الخوخ اليوناني يتجه إلى الأردن

خبرني - يقترب موسم الخوخ اليوناني من نهايته مع طرح آخر كميات صنف "أنجيلينو"، وسط انخفاض الأسعار وتراجع جودة وأحجام الثمار، فيما برز الأردن ومصر بوصفهما الوجهتين الرئيسيتين لصادرات هذا الصنف خلال الموسم الحالي.

وقال أنانياس كابوركاتسيديس، مالك شركة "أنانياس غاردن"، لموقع "فريش بلازا" المتخصص في أسواق الخضار والفواكه الأوروبية، إن ثمار خوخ "أنجيلينو" تُشحن بصورة رئيسية إلى الأردن ومصر، موضحاً أن المزارعين باعوا المحصول هذا العام بسعر يقارب 0.40 يورو للكيلوغرام، في ظل انخفاض أسعار البيع في الأسواق.

وأضاف أن الطلب على الخوخ لا يزال قائماً، إلا أن الأسعار تبقى منخفضة، مشيراً إلى أن بعض الأسواق التي تطلب منتجات عالية الجودة وثماراً أكبر حجماً يمكن أن يصل سعر البيع فيها إلى نحو 1.50 يورو للكيلوغرام، إلا أن الكميات التي تستوفي هذه المواصفات محدودة للغاية هذا العام.

وأوضح كابوركاتسيديس أن أحجام ثمار الصنف الثاني تتراوح بين 40 و50 مليمتراً، مقابل 50 إلى 60 مليمتراً للصنف الأول، بينما تصنف الثمار التي يتجاوز حجمها 60 مليمتراً ضمن الدرجة الممتازة.

وأشار إلى أن نحو 90% من محصول الموسم الحالي يندرج ضمن الصنف الثاني، الأمر الذي دفع إلى توجيه غالبية الكميات المعبأة في الصناديق إلى السوقين الأردنية والمصرية، لافتاً إلى عدم معرفته بوجود جهة محددة تصدر هذا الصنف إلى الأسواق الأوروبية.

وبحسب مسؤول التعبئة اليوناني، جرى حصاد جميع الثمار ولم يتبق شيء على الأشجار، فيما يُتوقع انتهاء الموسم بالكامل بحلول نهاية الشهر، مشيراً إلى أنه باع كامل الكميات المتاحة لديه بالأسعار الحالية.

ولم تقتصر تحديات الموسم على صغر حجم الثمار، إذ وصف كابوركاتسيديس الجودة العامة للمحصول بأنها "متوسطة"، في ظل ارتفاع كبير في تكاليف الإنتاج، ما جعل المزارعين يواجهون صعوبة في تغطية نفقاتهم بالأسعار الحالية.

وأوضح أن أسعار منتجات وقاية المحاصيل، إلى جانب تكاليف الوقود والعمالة، شهدت ارتفاعاً ملحوظاً، ما دفع المزارعين إلى تقليص النفقات قدر الإمكان للمحافظة على استمرارية بساتينهم وتحقيق هامش من العائد.

وأشار إلى ظهور بعض العيوب والبقع على قشرة الثمار خلال الموسم الحالي، مرجعاً ذلك جزئياً إلى تقليص استخدام بعض منتجات وقاية المحاصيل وسحب عدد منها من أسواق الاتحاد الأوروبي، رغم استخدامها سابقاً في مكافحة الحشرات.