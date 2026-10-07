المنتخبات المتأهلة رسميا إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

خبرني - أسدل الستار على منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات والتي شهدت حسم عدد من المنتخبات بطاقات العبور إلى الأدوار الإقصائية.

في المجموعة الأولى يتصدر منتخب فرنسا جدول الترتيب برصيد 10 نقاط بعدما حقق 3 انتصارات بينما يأتي المنتخب الإيطالي في المركز الثاني بـ7 نقاط يليه منتخب بلجيكا برصيد 6 نقاط فيما يتذيل المنتخب التركي المجموعة دون نقاط، ليفقد فرصه في المنافسة على التأهل.

أما المجموعة الثانية فتشهد منافسة قوية على بطاقتي العبور حيث يتقاسم منتخبا هولندا واليونان الصدارة برصيد 8 نقاط لكل منهما بينما يأتي منتخب ألمانيا ثالثًا بـ5 نقاط، ويحتل المنتخب الصربي المركز الأخير دون رصيد بعد تعرضه لـ4 هزائم.

وفي المجموعة الثالثة حسم المنتخب الإسباني تأهله بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية، بينما يقترب منتخب إنجلترا من حسم البطاقة الثانية بعدما جمع 9 نقاط، في حين يأتي منتخب كرواتيا ثالثًا بـ3 نقاط والتشيك أخيرًا دون نقاط.

وفي المجموعة الرابعة ضمن المنتخب البرتغالي التأهل إلى ربع النهائي بعد تحقيقه 4 انتصارات متتالية بينما يحتل منتخب الدنمارك المركز الثاني برصيد 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لكل من ويلز والنرويج.

المنتخبات المتأهلة رسميا إلى ربع النهائي:

البرتغال.

إسبانيا.