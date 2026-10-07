الأردن.. سائق حافلة يروي تفاصيل حادث طريق المطار

خبرني - روى سائق الحافلة محمد الهندي تفاصيل حادث تدهور حافلة على طريق المطار، مشيرا الى انه كان يقود حافلته خلف الحافلة المتضررة ضمن ثلاث حافلات كانت في طريقها الى العقبة.

واوضح الهندي، في حديث عبر إذاعة عين إف إم، ان الحافلة كانت تسير بمحاذاة حافلته قبل ان تفقد توازنها وتنزلق، مبينا ان سرعتها كانت تقارب 50 كيلومترا في الساعة، وهي سرعة قريبة من سرعة الحافلة التي كان يقودها.

انزلاق خلال ثوان

وقال ان الحافلة انزلقت بشكل مفاجئ، ولم تمر سوى ثوان حتى خرجت عن مسارها وسقطت في الوادي، فيما تعرضت حافلته للانزلاق ايضا خلال محاولته التعامل مع الموقف.

واضاف ان الحافلة التي يقودها انتهى بها الامر في منتصف الطريق قبل ان تصطدم بالحاجز الحديدي الموجود على جانب الطريق، لافتا الى ان عددا من السياح الاجانب كانوا داخلها، دون تسجيل اي اصابات بينهم.

تحذير من خطورة اول هطول للامطار

وحذر الهندي من تكرار مثل هذه الحوادث خلال بداية هطول الامطار، خصوصا على الطرق التي تتضمن منحدرات ومناطق معرضة للانزلاق.

واشار الى ان سطح الطريق يصبح شديد الانزلاق مع اول هطول للامطار، واصفا الحالة بان المركبة تصبح وكأنها تسير فوق سطح من السيراميك، في ظل عدم كفاية العواكس ووسائل تخشين سطح الطريق.

وبين ان الضغط على المكابح خلال لحظة الانزلاق كان يمكن ان يدفع حافلته ايضا باتجاه الوادي، داعيا الى اتخاذ اجراء احترازي يتمثل باغلاق الطرق المعرضة للانزلاق لمدة ساعتين عند بداية هطول الامطار.