سوق العقار الأردني يسجل تحسناً في أيلول.. وارتفاع التداول 16%

خبرني - سجّل سوق العقار في الأردن تحسنا في نشاطه خلال أيلول الماضي، مع ارتفاع حجم التداول بنسبة 16% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، بالتزامن مع نمو حركة البيع وارتفاع لافت في بيوعات الشقق، فيما ارتفعت قيمة تملك غير الأردنيين على مستوى الأشهر التسعة الأولى من العام.

ووفق تقرير دائرة الأراضي والمساحة، بلغ حجم التداول العقاري خلال أيلول 720.5 مليون دينار، مرتفعا أيضا بنسبة 7% مقارنة بشهر آب السابق، في حين انخفض حجم التداول في سوق العقار الأردني بنسبة 1% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، ليبلغ قرابة 5.1 مليار دينار.

كما ارتفعت إيرادات السوق العقاري خلال أيلول إلى قرابة 28.7 مليون دينار، بزيادة 14% مقارنة بأيلول من العام الماضي، و5% مقارنة بالشهر السابق.

وعلى مستوى الأشهر التسعة الأولى من العام، ارتفعت قيمة الإيرادات بنسبة 6% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، لتصل إلى نحو 210.8 مليون دينار.

- نمو بيوعات الشقق 17%

وارتفعت حركة بيع العقار في المملكة خلال أيلول بنسبة 6% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، رغم انخفاضها بنسبة 3% مقارنة بالشهر السابق.

وقاد نمو بيوعات الشقق التحسن المسجل خلال الشهر، إذ ارتفعت بنسبة 17% مقارنة بأيلول 2025، وبنسبة 7% مقارنة بالشهر السابق، فيما ارتفعت بيوعات الأراضي بنسبة 2% على أساس سنوي، لكنها انخفضت 6% مقارنة بالشهر السابق.

وفي المقابل، انخفضت حركة بيع العقار في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 7% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إذ تراجعت بيوعات الشقق بنسبة 3%، وبيوعات الأراضي بنسبة 8%.

وبلغ إجمالي عدد العقارات المباعة للشركات في المملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 8,214 عقارا.

- ارتفاع قيمة تملك غير الأردنيين 17%

وسجلت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين ارتفاعا بنسبة 17% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة ذاتها من 2025، لتصل إلى نحو 168.3 مليون دينار.

وجاء ارتفاع القيمة رغم انخفاض عدد معاملات تملك غير الأردنيين بنسبة 1% خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفعت بيوعات الشقق بنسبة 7%، في حين انخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 12%.

وخلال أيلول، بلغت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين نحو 21.2 مليون دينار، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، فيما انخفضت بنسبة 11% مقارنة بالشهر السابق.

وانخفض عدد معاملات تملك غير الأردنيين خلال أيلول بنسبة 1% مقارنة بالشهر ذاته من عام 2025، وبنسبة 14% مقارنة بالشهر السابق.

وفي تفاصيل هذه المعاملات، ارتفعت بيوعات الشقق لغير الأردنيين خلال أيلول بنسبة 3% على أساس سنوي، فيما انخفضت بنسبة 9% مقارنة بالشهر السابق، في حين تراجعت بيوعات الأراضي بنسبة 8% مقارنة بأيلول 2025، وبنسبة 23% مقارنة بالشهر السابق.

وفي ما يتعلق بتوزيع مالكي العقارات بحسب الجنس، أظهر التقرير أن نسبة الإناث بلغت 35.18% من إجمالي المالكين، مقابل 64.82% للذكور.