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وزير نقل أسبق عن حوادث طريق العقبة: المطلوب قرار لا لجان تحقيق

  • 07 أكتوبر 2026
  • 09:06
وزير نقل أسبق عن حوادث طريق العقبة المطلوب قرار لا لجان تحقيق

خبرني - علق وزير النقل الاسبق مالك حداد على تكرار الحوادث في الطريق الخلفي لمحافظة العقبة، واخرها حادث أمس الذي اودى بحياة 4 اشخاص، مؤكدا أن المطلوب هو قرار وأولوية في التمويل لا مزيد من لجان التحقيق.

وقال حداد، إن حوادث الطريق الخلفي في العقبة تتكرر منذ سنوات في المقاطع نفسها وهذا يعني أن الخلل في منظومة الطريق وليس في السائق وحده.

وبين ان الحلول معروفة ومجرّبة عالمياً، وأهمها إزالة المطب الإسفلتي فهو غير مناسب لطريق شاحنات منحدر واستبداله بشرائط اهتزازية وعيون قطط كما تسمى ولافتات مضيئة قبل النقاط الخطرة بمسافة كافية.

وأوضح حداد، أنه لا بد من رقابة على متوسط السرعة إذ خفّضت الوفيات والإصابات الخطيرة بنحو النصف في التجارب العالمية وحسب تقرير الاتحاد الدولي للنقل IRU.

وأكد على ضرورة تأهيل المهارب بالسرعة الممكنة وزيادتها وفق المواصفات.

ودعا إلى وجود إرشاد إلزامي ومتعدد اللغات لكل سائق يدخل الطريق لأول مرة، موضحا أن وزارة النقل بصدد توقيع اتفاقية نقل المواد الخطرة حالياً.

وأشار حداد إلى أن كلفة هذه الإجراءات أقل بكثير من كلفة روح واحدة.

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