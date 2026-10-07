محافظ إربد يكشف التفاصيل الكاملة لسقوط (أحداث في عبارة)

خبرني - قال محافظ إربد فراس أبو الغنم إن المعلومات المتداولة حول سقوط عدد من الأحداث داخل إحدى العبارات في محافظة إربد غير صحيحة، موضحا أن ما جرى يتعلق بمجموعة من الأحداث الذين كانوا يختبئون داخل العبارة.

وأوضح أبو الغنم، في تصريحات لراديو هلا صباح اليوم الأربعاء، أن الأحداث يعملون على بيع الأزهار والورود عند الإشارات الضوئية، ويلجأ بعضهم إلى الاختباء داخل العبارات هربا من موظفي التنمية الاجتماعية.

وأضاف أن عددا من المواطنين شاهدوا الأحداث وهم يدخلون إلى العبارة، واعتقدوا أنهم سقطوا داخلها، ما دفعهم إلى إبلاغ الأجهزة الأمنية، قبل أن يتبين أنهم كانوا يختبئون في المكان ولم يتعرضوا للسقوط.

وأشار محافظ إربد إلى أن رجال الأمن العام تمكنوا من ضبط عدد من الأحداث، فيما تتواصل الجهود للبحث عن آخرين.

ووجه أبو الغنم رسالة إلى أهالي الأحداث، دعاهم فيها إلى ضرورة متابعة أبنائهم وعدم تركهم في الشوارع حتى ساعات متأخرة، والاهتمام بهم وحمايتهم من ممارسة التسول أو العمل في الطرقات والإشارات الضوئية.