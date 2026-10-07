أبو رمان تعلق على واقعة الاعتداء على طفل

خبرني - زارت النائب رانيا أبو رمان الطفل عبد للاطمئنان على حالته الصحية، بعد تعرضه لاعتداء من قبل أشخاص تسبب بإصابته في وجهه وخضوعه لعملية جراحية.

وقالت أبو رمان، في منشور لها، إن الطفل ظهر مبتسماً بعد إتمام العملية الجراحية لوجهه، متمنية له الشفاء التام، ومؤكدة أن "أمن أطفالنا وسلامتهم خط أحمر، ولا تهاون مع من تمتد يده لإيذائهم".

وشددت على أن حماية الأطفال من مختلف أشكال العنف والإيذاء "واجب وطني وأخلاقي ومجتمعي"، داعية وزير الداخلية والأجهزة الأمنية إلى مواصلة التشديد في التعامل مع كل من يعتدي على الأطفال أو يعرض أمنهم وسلامتهم للخطر، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من تثبت مسؤوليته.

وأشادت أبو رمان بدور الأجهزة الأمنية، مؤكدة أن سيادة القانون تمثل الضمانة لحماية الجميع وصون حقوقهم.

كما وجهت الشكر إلى أبناء مدينتها الذين قدموا الدعم للطفل عبد وأسرته، وإلى الإعلاميين والناشطين الذين ساهموا في إيصال قصته إلى الرأي العام.