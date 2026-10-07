الذهب ينخفض مع ترقب محضر اجتماع المركزي الأميركي

خبرني - تراجعت أسعار الذهب الأربعاء، مع تحوّل الأنظار إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحثا عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4150.23 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:45 بتوقيت غرينتش. وتراجعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2% إلى 4177.60 دولارا.

ومن المقرر صدور محضر أحدث اجتماع للجنة السوق المفتوحة الاتحادية في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

قال فرانك والباوم، محلل السوق في ناجا دوت كوم "من المرجح أن يظل المعدن الأصفر مستقرا نسبيا مع ميل طفيف نحو الانخفاض".

وأضاف "سيوضح محضر الاجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي ومدى تأييد صناع السياسات لمزيد من رفع أسعار الفائدة، كما قد يعيد تشكيل التوقعات بشأن زيادات الفائدة المرتقبة. وعلاوة على ذلك، فإن أي تحركات لاحقة في عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل، أو سعر الدولار، أو أسعار النفط -مدفوعة بتطورات في الشرق الأوسط- من شأنها أن تعزّز هذا التأثير الاتجاهي (على الذهب)".

وأكّدت تصريحات حديثة لمسؤولين في مجلس الاحتياطي التزام البنك المركزي الأميركي بالسيطرة على التضخم.

وقالت ماري دالي، رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في سان فرانسيسكو، الثلاثاء إنها ترى أن الحاجة إلى المزيد من الزيادات تعتمد إلى حدّ كبير على ما إذا كانت الصدمات التي تدفع التضخم إلى الارتفاع ستتلاشى أم ستستمر في التفاقم.

وأدت بيانات اقتصادية ضعيفة في الآونة الأخيرة إلى تراجع التوقعات برفع سعر الفائدة في تشرين الأول، ومع ذلك فإن المتعاملين ما زالوا يرون احتمالا بـ85% لحدوث زيادة في كانون الأول.

وعندما ترتفع أسعار الفائدة، يميل المستثمرون إلى الأصول الدارّة للعائد أكثر من الذهب.

وتوقع مشاركون في الاجتماع السنوي لرابطة سوق لندن للسبائك، الذي عقد في سورينتو بإيطاليا الثلاثاء، أن يصل سعر الذهب إلى 5013 دولارا للأوقية خلال 12 شهرا المقبلة.

وقال نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس في مقابلة حصرية مع رويترز إن على إيران أن تخفض بشكل "جوهري" قدرتها على تخصيب اليورانيوم لتلبية مطالب الولايات المتحدة وإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من سبعة شهور، حتى في ظل عدم تأكد واشنطن من كيفية اتخاذ طهران قراراتها في المفاوضات.

وأمّا المعادن النفيسة الأخرى، فانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 61.12 دولارا، وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1704.25 دولار، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1168.20 دولارا.