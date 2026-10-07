خبرني - يشارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، في أعمال قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9"، بدعوة من رئيس وزراء كرواتيا أندريه بلينكوفيتش.

وتنطلق أعمال القمة في مدينة سبليت الكرواتية، بمشاركة رؤساء دول جنوب أوروبا، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي، لبحث فرص تعزيز التعاون المشترك.

وتؤكد مشاركة الأردن في القمة كضيف رئيسي للمرة الثالثة على التوالي أهمية دور المملكة في المنطقة، وشراكتها المتينة مع الاتحاد الأوروبي.

وتضم مجموعة "ميد 9" تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من دول جنوب أوروبا، وهي كرواتيا، وقبرص، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، ومالطا، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا.

وعلى هامش أعمال قمة "ميد 9"، التقى سموه، الثلاثاء، رئيس الوزراء الكرواتي، معربا عن تقديره لدعوة الأردن للمشاركة كضيف رئيسي في أعمال القمة للعام الثالث على التوالي، مما يؤكد متانة العلاقات بين المملكة وكرواتيا ودول المجموعة.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إذ تحدث سمو ولي العهد عن مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي الذي ستستضيفه المملكة في تشرين الثاني المقبل، وأهميته في توطيد الشراكات بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي.

واستعرض سموه الاستعدادات لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عمّاد السيد المسيح (المغطس)، بما يعكس الأهمية التاريخية للمناسبة والموقع، ويؤكد مكانة المملكة بوصفها وجهة عالمية للحج المسيحي.

وبالحديث عن التطورات الإقليمية، أكد سمو ولي العهد أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في المنطقة، وتعزيز العمل المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه دول جنوب الاتحاد الأوروبي وجوار البحر الأبيض المتوسط.