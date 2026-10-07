الحوثيون يعلنون شن هجمات على مطارات بالسعودية

خبرني - أعلن المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، فجر الأربعاء، إطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه أهداف في السعودية.

وأكد سريع أن بين الأهداف مطارات وقواعد عسكرية في الرياض وأبها وخميس مشيط، إضافة إلى معسكرات في جازان وعسير.

وقال سريع إن القوات المسلحة التابعة للحوثيين أسقطت طائرة استطلاع مسلحة من طراز "CH-4" في أجواء محافظة الجوف، زاعما أن الهجمات أصابت أهدافها وأدت إلى تعطل الملاحة في مطار أبها وإلحاق أضرار بقاعدة خميس مشيط، فضلا عن سقوط قتلى وجرحى واحتراق مخازن أسلحة، دون تأكيد مستقل لهذه الادعاءات.

في المقابل، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون باتجاه خميس مشيط، كما أعلن اعتراض صاروخ آخر شمال الرياض قبل بلوغه هدفه.

وقال التحالف إن صنعاء ومحافظتي صعدة وعمران تمثل مصادر رئيسية للتهديدات الصاروخية الحوثية الموجهة إلى الأراضي السعودية، مؤكدا مواصلة عملياته لتحييد هذه التهديدات وتدمير منصات الإطلاق ومنظومات التشغيل.