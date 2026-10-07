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بعد (خليجي 27).. رئيس الإمارات يوجه رسالة للملك سلمان وولي العهد والشعب السعودي

  • 07 أكتوبر 2026
  • 07:05
بعد خليجي 27 رئيس الإمارات يوجه رسالة للملك سلمان وولي العهد والشعب السعودي

خبرني - هنأ رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والشعب السعودي بالفوز بكأس الخليج لكرة القدم "خليجي 27".
وكتب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه على منصة "X": "أهنئ الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الشقيق بالفوز ببطولة كأس الخليج لكرة القدم "خليجي 27" وأثمن الأداء المتميز والروح الرياضية العالية للمنتخبين، الإماراتي والسعودي خلال المباراة، كما أشيد بالتنظيم الناجح للبطولة متمنياً التوفيق لجميع الأشقاء في المنافسات الرياضية المقبلة".

 

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