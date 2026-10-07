الأردن.. ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة لتعود إلى معدلاتها

خبرني - يطرأ الأربعاء، ارتفاع قليل في درجات الحرارة، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات مختلفة، وهناك فرصة في ساعات ما بعد الظهر لهطل زخات مطر في أجزاء محدودة من جنوب وشرق المملكة قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمّان بين 27-17 درجة مئوية، وفي غرب عمّان 26-15، وفي المرتفعات الشمالية 24-13، وفي مرتفعات الشراة 23-15، وفي مناطق البادية 31-20 وفي مناطق السهول 28-18، وفي الأغوار الشمالية 33-22، وفي الأغوار الوسطى 35-24، وفي الأغوار الجنوبية 36-26، وفي البحر الميت 36-25، وفي خليج العقبة 35-26 درجة مئوية.

كما يطرأ الخميس، ارتفاع قليل آخر في درجات الحرارة لتسجل درجات الحرارة حول معدلاتها المناخية لمثل هذا الوقت من العام، ويكون الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية في شرق المملكة، والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

ويبقى الطقس الجمعة، معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.

وفي الليل، يكون الطقس في هذه الأيام، لطيفا في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة.