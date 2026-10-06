المنتخب الإسباني يهزم نظيره الكرواتي ويعبر إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

خبرني - أطاح منتخب إسبانيا بمضيفه منتخب كرواتيا (2-1) الثلاثاء في الجولة الرابعة من مباريات المجموعة الثالثة ضمن منافسات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.

وبهذا الانتصار الثمين حجز المنتخب الإسباني بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وبالعودة إلى مجريات اللقاء المثير افتتح إيفان بيريشيتش التسجيل لأصحاب الأرض في الدقيقة (18).

وأدرك ميكيل ميرينو التعادل للضيوف في الدقيقة (61).

وواصل ميرينو تالقه ليبصم على الهدف الثاني لمنتخب "لا روخا" في الدقيقة (89).

وشهدت المواجهة المثيرة طرد صاحب الهدف الوحيد لمنتخب كرواتيا بيريشيتش في الدقيقة (79) بعد جمعه لبطاقتين صفراوين.