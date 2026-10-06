في ليلة الوداع الكبير.. نيمار يودع ميسي برسالة مؤثرة

خبرني - وجه البرازيلي نيمار دا سيلفا، الثلاثاء، رسالة مؤثرة إلى زميله السابق ليونيل ميسي، بمناسبة مباراته الأخيرة مع منتخب الأرجنتين، المقررة مساء الثلاثاء.

وقال نيمار في منشور على حسابه في انستغرام إن عشاق كرة القدم استمتعوا بما قدمه ميسي طوال السنوات الماضية، متمنيا له الاستمتاع بكل لحظة من مباراته الأخيرة بقميص منتخب بلاده، وأن تجعله التكريمات التي يحظى بها سعيدا.

وأضاف: "ليست الأرجنتين وحدها من تشكرك، بل العالم بأسره يشكرك على كل ما قدمته لكرة القدم".

وتابع نيمار: "شكرا لأنك جعلتني أحب كرة القدم أكثر، كان شرفا لي أن ألعب ضدك، وكان أعظم من ذلك أن أصنع التاريخ إلى جانبك"، مختتماً رسالته بكلمة: "شكراً يا ميسي".

يستعد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لخوض مباراته الأخيرة بقميص منتخب بلاده، عندما تستضيف الأرجنتين بنين في الساعات الأولى من فجر الأربعاء، في ليلة مرتقبة لتوديع أحد أبرز نجوم كرة القدم في التاريخ.

ويحتضن ملعب مونومنتال، معقل ريفر بليت، نحو 85 ألف مشجع، فيما تجاوز عدد الراغبين في شراء التذاكر عبر الإنترنت نصف مليون شخص. وقال المدير الفني ليونيل سكالوني إنه "كان بالإمكان ملء 5 ملاعب" بالجماهير الراغبة في حضور المباراة.

وأعلن الاتحاد الأرجنتيني إقامة منطقة جماهيرية باسم "Gracias, Leo" قرب الملعب، فيما سيرتدي لاعبو المنتخب قميصا خاصا بأسماء وأرقام ذهبية. كما دُعي لاعبو المنتخب المتوج بكأس العالم 2022، برفقة عائلاتهم، لحضور المباراة.

ومن المنتظر أن تتضمن مراسم الوداع عروضا فنية وتكريما خاصا لميسي بعد المباراة، من بينها لوحة تذكارية وقميص خاص، إلى جانب عرض مقطع فيديو على شاشات الملعب، قبل أن يلقي ميسي كلمة أمام الجماهير.