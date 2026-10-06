بعد 4 هزائم.. السعودية تنهي عقدة استمرت 17 عاماً في نهائي كأس الخليج

خبرني - أنهى المنتخب السعودي عقدة لازمته في المباريات النهائية لكأس الخليج، بعدما تغلب على الإمارات 2-0 يوم الثلاثاء على ملعب الإنماء في جدة، وتوج باللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وجاءت ألقاب السعودية الثلاثة السابقة أعوام 1994 و2002 و2003 عندما كانت البطولة تقام بنظام الدوري.

ومنذ تغيير نظام البطولة، وصل المنتخب السعودي إلى المباراة النهائية أربع مرات قبل النسخة الحالية، لكنه خسرها جميعاً، لتتحول المباراة النهائية إلى عقدة استمرت 17 عاماً.

وبدأت السلسلة في نسخة 2009 أمام عُمان، عندما انتهت المباراة بالتعادل السلبي قبل خسارة السعودية 5-6 بركلات الترجيح، ثم عاد "الأخضر" إلى النهائي في العام التالي، لكنه خسر أمام الكويت بهدف دون مقابل بعد التمديد.

وتجددت خسارة النهائي في 2014، عندما استضافت السعودية البطولة وبلغت المباراة النهائية، قبل أن تخسر أمام قطر 1-2، رغم تقدمها في النتيجة.

وبعد خمس سنوات، بلغ المنتخب السعودي نهائي نسخة 2019 في قطر، لكنه خسر مجدداً أمام البحرين بهدف دون مقابل، لتصبح الهزيمة الرابعة توالياً له في نهائي البطولة.

وانتظر المنتخب السعودي حتى نهائي 2026 في جدة لينهي تلك السلسلة، إذ سجل همام الهمامي وفراس البريكان هدفي الفوز على الإمارات، ليستعيد "الأخضر" اللقب بعد غياب دام 23 عاماً.