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الأخضر السعودي يستعيد كأس الخليج بعد غياب 22 عاما على حساب الإمارات

  • 06 أكتوبر 2026
  • 22:58
الأخضر السعودي يستعيد كأس الخليج بعد غياب 22 عاما على حساب الإمارات

خبرني - توج المنتخب السعودي بلقب كأس الخليج العربي «خليجي 27»، بعدما تغلب على نظيره الإماراتي بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب الإنماء بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، وسط حضور جماهيري بلغ 62 ألفا و827 مشجعا.

وفرض الأخضر أفضليته مبكرا، إذ افتتح همام الهمامي التسجيل في الدقيقة 11، قبل أن يضاعف فراس البريكان النتيجة بعد دقيقتين فقط بتسديدة زاحفة استقرت على يمين الحارس خالد عيسى.

وبهذا الانتصار، استعادت السعودية لقب كأس الخليج الغائب عن خزائنها منذ عام 2004، ورفعت رصيدها إلى 4 ألقاب، فيما أخفقت الإمارات في إحراز لقبها الرابع، بعدما كان آخر تتويج لها في «خليجي 21» عام 2013 بالبحرين.

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