رونالدو يكسر صمته ببيان يكشف التفاصيل كاملة: جيسوس أخلف وعده مرتين

خبرني - كسر كريستيانو رونالدو صمته، إذ أصدر قائد منتخب البرتغال، يوم الثلاثاء، بيانًا مطولًا نشرته صحيفة "أبولا" ووسائل الإعلام البرتغالية كشف خلاله روايته الكاملة للأزمة التي نشبت بينه وبين المدرب جورجي جيسوس، والأسباب التي دفعته إلى مغادرة معسكر المنتخب.

وكان رونالدو البالغ من العمر 41 عامًا قد غادر معسكر البرتغال في كوبنهاغن قبل مواجهة الدنمارك، بعدما أجرى عمليات الإحماء ولم يشارك أمام النرويج، قبل أن يعد بالكشف لاحقًا عن حقيقة ما حدث.

وكشف رونالدو في بيانه أنه كان قريبًا من اعتزال اللعب الدولي عقب كأس العالم 2026، وأنه أعد بالفعل رسالة وداع، قبل أن يقنعه الاتحاد البرتغالي بالاستمرار، كما أكد أنه أيد تعيين جيسوس خلفًا لروبرتو مارتينيز.

واتهم رونالدو مدربه بإخلاف وعده مرتين، لكنه في الوقت نفسه اعتذر للجماهير عن عدم تحيتها عقب مباراة النرويج، ولزملائه عن مغادرة المعسكر، مؤكدًا استعداده لتحمل أي عقوبة يقررها الاتحاد البرتغالي.

كما حسم رونالدو موقفه من مستقبله الدولي، مؤكدًا أنه سيكون متاحًا للعودة إلى المنتخب عقب تنفيذ العقوبة التي قد تُفرض عليه، بشرط أن يكون جاهزًا بدنيًا ويشارك مع ناديه.

وفميا يلي نص بيان رونالدو كاملاً كما نشرته صحيفة "أبولا" البرتغالية:

"كما وعدت، قررت أن أروي بنفسي وبشكل مباشر الظروف التي أحاطت بالمعسكر الأخير لمنتخب البرتغال. بعد كأس العالم 2026، أعددت رسالة إلى البرتغاليين، وما زلت أحتفظ بها، تتضمن الكلمات التي أريد توجيهها إليهم عندما أغادر منتخبنا بشكل نهائي.

بعد نهاية البطولة، وخلال رحلة العودة من الولايات المتحدة، طلب مني رئيس الاتحاد وأصر على أن أعيد التفكير في قرار الرحيل، لأن الاتحاد البرتغالي كان يريد استمراري.

بعد ذلك مباشرة، طلب مني إبداء رأيي في اسم المدرب الحالي للمنتخب، والذي كان يفكر في تعيينه إلى جانب أسماء أخرى لم يكشفها لي. أجبت رئيس الاتحاد بأنني أرى أنه سيكون الاختيار الصحيح.

ولهذا، عندما تم تقديم المدرب الحالي رسميًا، كنت سعيدًا حقًا بهذا الاختيار. كان الخيار الصحيح، كما تثبت النتائج.

بعد أيام قليلة، تلقيت أول اتصال من المدرب الجديد للمنتخب، وقال إنه يرغب في مقابلتي شخصيًا. وافقت وحددنا الموعد عقب نهاية إجازتي. التقينا في مدينة كرة القدم، حيث كان فريقي يقيم معسكره التحضيري للموسم.

أخبرني المدرب في ذلك اليوم بأنه يعتمد عليّ وأن وجودي أساسي في مشروعه. وقدم لي فورًا خطة لمشاركتي. وقال إنني سألعب المباراة الأولى والأخيرة، وإنه سيجري دائمًا ثلاثة أو أربعة تغييرات في كل مباراة لأسباب تتعلق بإدارة حالتي البدنية.

وطرح عليّ حينها إمكانية عدم السفر مع المنتخب إلى النرويج والدنمارك. واقترح أن ألعب المباراة الأولى وأبقى في البرتغال، ثم أنضم مجددًا إلى المنتخب قبل مباراة الدراغاو.

رفضت هذا الاقتراح على الفور. بدا واضحًا بالنسبة لي أنني لا أستطيع قبوله. عدم لعبي المباريات خارج البلاد لا يعني أن أتوقف عن قيادة منتخبنا. ذلك الامتياز بالبقاء في البرتغال لم يكن ليشكل مثالًا جيدًا. وفي النهاية وافق المدرب على وجهة نظري.

وشهد هذا الحديث سيماو كوتينيو، المدير الرياضي لنادي النصر، وهو الشخص الذي كان المدرب الحالي يرفع إليه تقاريره طوال الموسم الماضي، وأحد المسؤولين عن التعاقد معه في النادي عام 2025.

وعشية بداية المعسكر، جاء المدرب إلى منزلي في لشبونة لإجراء محادثة جديدة معي بناءً على طلبه. كان الحديث هادئًا، وظلت جميع المبادئ التي اتفقنا عليها في أغسطس كما هي.

لعبت المباراة التي أقيمت على ملعب ألفالادي (ضد ويلز)، ورغم استبدالي، لم أفتعل أي مشكلة. وضعت شارة القيادة بنفسي على ذراع برونو فرنانديز، ولم أتخيل للحظة أنني ربما كنت أخطو خطواتي الأخيرة كلاعب وقائد للمنتخب الوطني.

كان أهم شيء بالنسبة لي في ذلك اليوم هو انتصارنا. الفوز دائمًا أمر جيد، وعندما يكون في البرتغال ومن أجل بلدي، يكون أفضل.

في وقت الغداء يوم مباراة النرويج، جاء أحد مساعدي المدرب إلى الطاولة التي كان الفريق يتناول عليها الغداء، وأخبرني أن المدرب يريد التحدث معي. ولدهشتي الشديدة، سألني المدرب إذا كنت في حالة تسمح لي باللعب لمدة 30 دقيقة.

كنت أركز بشكل كامل على استشفائي البدني، ومنخرطًا مع زملائي كالمعتاد، وكنت أعتقد أنني لن ألعب في ذلك اليوم، ولم تكن لدي أي مشكلة في ذلك. كان هذا الطلب خارج خطة الاستشفاء والتدريبات الموضوعة لي، لأنني لم أكن سأشارك سوى يوم 4 على ملعب الدراغاو، لكنني بالطبع قلت نعم.

فقال لي إن عليّ أن أكون مستعدًا لأنني سألعب 30 دقيقة. والباقي يعرفه الجميع.

بدأت الإحماء منذ فترة الاستراحة بين الشوطين، وشاهدت الدقائق تمر، ولم يتم استدعائي للمشاركة. المدرب أخلف وعده معي.

بعد نهاية المباراة، لم أكن أريد سوى أن تنتهي الأمور بالفوز وأن أبقى بمفردي. لم أذهب لتحية الجماهير. كان ذلك خطأ أتحمل مسؤوليته وحدي، ولم يكن ينبغي أن يحدث.

أعتذر للبرتغاليين الذين دعمونا بقوة هناك، وأعتذر للجماهير، وأعتذر أيضًا لمن ليسوا برتغاليين وربما سافروا إلى هناك لرؤيتي وشعروا بخيبة أمل بسببي.

بعد 48 ساعة، عقدنا اجتماعًا، أنا والمدرب وسيماو كوتينيو، لأنه كان حاضرًا في محادثاتنا خلال أغسطس. كانت لحظة عميقة وصريحة للغاية، دون أي نوع من المجاملة أو التحفظ.

اتفقنا على أن هناك طريقة واحدة فقط لإغلاق هذه "القضية": أن يكرر المدرب في غرفة الصحافة ما قاله لي للتو على انفراد، بحضور سيماو كوتينيو.

كان الاتفاق بسيطًا: يبدأ المدرب المؤتمر الصحافي بالحديث عن هذا الموضوع، محاولًا إنهاء القضية من خلال قول الحقيقة.

كان سيقول إنني لم أطلب مطلقًا المشاركة لعدد معين من الدقائق، وإن المدرب وحده، وليس أي شخص آخر، هو من اقترح عليّ خطة هذا المعسكر، وإن وضعه لي في الإحماء ثم عدم إشراكي كان خطأ، وإنه إذا عاد به الزمن فلن يفعل ذلك.

أنهينا الاجتماع بأن طلب مني المدرب أن أعانقه، ووعدني بأنه سيقول في المؤتمر الصحافي ما قاله لي للتو، وأن القضية ستنتهي.

لن ألعب في الدنمارك، وسألعب مباراة الدراغاو. وكل ذلك كان دائمًا بحضور سيماو كوتينيو.

وبناءً على طلب المدرب، عُقد بعد ذلك اجتماع عبر تقنية الفيديو بينه وبين سيماو كوتينيو وتياغو كرافيرو، وتم خلاله تلخيص ما ناقشناه.

وأُعدت وثيقة قصيرة وافقت عليها بنفسي، وتم تسليمها إلى المدرب بعلمي، مثلما طلب. أما المؤتمر الصحافي فالجميع يعرف ما حدث فيه.

طريقة تعامله لم تكن لها أي علاقة بما دار في اجتماعنا. سمعت عبارات ولهجة حادة أعتقد أنني لم أكن أستحقها، وموقفًا بمعنى: "أنا أريد، وأنا أستطيع، وأنا الآمر"، وهو أسلوب لم يظهره معي، ولو من بعيد، عندما تحدثنا على انفراد في اليوم السابق.

وكانت الملاحظات التي وافقت عليها كالتالي: أعتقد أنه من المهم، ولأن هذه هي الحقيقة، توضيح بعض الأمور قبل الحديث عن الدنمارك، أنا بنفسي، وليس أي شخص آخر، اقترحت على كريستيانو خطة لمشاركته مع المنتخب الوطني هذا الموسم. كانت محادثة طويلة وجيدة للغاية. أعرف مدى تعلقه وحبه للمنتخب، وأعرف مكانته في العالم، والأهم من ذلك تأثيره الإيجابي الكبير داخل المنتخب طوال 24 عامًا متتالية. وافق كريستيانو على الخطة التي اقترحتها عليه. لم يشكك مطلقًا في اختياراتي. كان مثاليًا ومخلصًا ومحترفًا.

لم تكن مباراة النرويج ضمن الخطة التي وضعتها له. لكنني شعرت بأنه تمكن من التعافي بدنيًا من المباراة الأولى، وأبلغته بأنني ربما أحتاج إلى إشراكه. ووافق كريستيانو.

أخطأت عندما طلبت من شخص في مكانة بيليه أو مارادونا الإحماء ثم لم أدفع به إلى المباراة. لو عاد بي الزمن، فلن أفعل ذلك.

ولإغلاق الموضوع: أريد كريستيانو في المنتخب الوطني. وفي الحقيقة، لا أريده قليلًا، بل أريده كثيرًا. ولحسن الحظ، هو أيضًا يؤمن بي. آمن بي في النصر، ويؤمن بي هنا أيضًا.

فيما يتعلق بعدم تحية الجماهير، فقد تحدثنا بالفعل عن ذلك. لاعب خاض أكثر من 230 مباراة مع المنتخب لا يحتاج مني إلى دروس في حب البرتغال. كانت لحظة إحباط لا تمحو أي شيء. إنه أكثر لاعب يمنح التوقيعات، ويلتقط الصور مع الجماهير، ويظهر لهم المودة. لا نخترع مشكلات في أماكن لا توجد فيها مشكلات. عندما لا نكون سعداء فإننا نتفاعل. هذا كل ما حدث".

وبالتالي، لم تتضمن أي من هذه الملاحظات حتى أن يعتذر المدرب لي. كانت هذه المرة الثانية التي يخلف فيها وعده معي. قررت مغادرة المعسكر دون انتظار إخلاف آخر للوعد. بالنسبة لي، لا تزال الحقيقة أهم شيء في العلاقات بين الناس. مهما كان الأمر مؤلمًا، أريد منهم أن يقولوا لي الحقيقة.

وفي محادثة أجريتها مع رئيس الاتحاد البرتغالي والمدرب صباح يوم ذلك المؤتمر الصحافي، ويمكنهما بالتأكيد تأكيد ذلك، كررت أنه إذا لم يكونوا يريدون وجودي هناك، فعليهم فقط أن يخبروني. كان يكفي أن يكونوا صريحين معي. كنت سأقبل ذلك، ووعدت بأننا سنعد شيئًا جميلًا، كما أحلم بأن يحدث، ولن يغضب أحد. أتذكر الأمر كما لو كان اليوم.

أجاب الاثنان في الوقت نفسه: لا. مكانك في المنتخب الوطني.

لم أتدخل مطلقًا، في أي لحظة، في أي قرار فني أو تكتيكي لأي مدرب أو مدرب منتخب خلال ما يقرب من 25 عامًا من مسيرتي. أتقبل، بصورة أفضل أو أسوأ، ما يُطلب مني القيام به.

أحترم القرار، لكن عندما يتم إخلاف الوعد معي، أشعر بأن مكاني ليس هناك. كما أدين لزملائي في المنتخب باعتذار بسبب مغادرتي المعسكر.

ورغم الانهيار الكامل لثقتي في كلمة المدرب، وهو ما يستطيع كل من حضر هذه المحادثات أن يشهد عليه، لم يكن ينبغي لي أن أفعل ذلك. المسؤولية تقع عليّ وحدي. أعتذر للبرتغاليين مرة أخرى، لكن إخلاف الوعد له تأثير حاسم بالنسبة لي.

شعرت منذ تلك اللحظة بأن بقائي لن يؤدي إلا إلى الإضرار بمجموعة العمل، ولذلك فعلت ما قلت دائمًا إنني سأفعله إذا شعرت بأنني لم أعد مفيدًا: حملت حقائبي ورحلت.

ويجب على الاتحاد البرتغالي لكرة القدم تقييم ما فعلته ومعاقبتي عليه. وأرى أنه لا ينبغي أن تكون هناك أي ظروف مخففة للعقوبة.

أنا لست لاعبًا عاديًا، أنا قائد الفريق، وهذا يمثل ظرفًا مشددًا. لقد اعتذرت بالفعل، لكنني أعلم أن التصرفات يجب أن تكون لها عواقب.

ومن يعمل في كرة القدم مثلي يعرف أنه بغض النظر عن مكانة كل شخص، فإن القواعد واحدة للجميع.

وفي هذا السياق، سمعت كثيرًا من الحديث عن مباريات الوداع، وأنني يجب أن أحظى بوداع يليق بي، وأن الاتحاد يريد منحي هذه الفرصة.

تعلمت في حياتي، عندما كنت أعاني من الجوع وفي أحيان كثيرة لم يكن لدي ما آكله، أن لا أحد يمنح أحدًا شيئًا.

أستطيع أن أعد جميع جماهيري، وبالطبع البرتغاليين على وجه الخصوص، بأننا سنخوض مباراة وداع واحدة أو أكثر. سيكون هناك وقت لذلك. لكن عندما أفكر في المنتخب، فإن ما أفكر فيه حقًا هو المنافسة. هذا ما فكرت فيه يوم تلقيت خبر وفاة والدي. كنت حينها في معسكر منتخبنا، وقررت البقاء هناك حتى نهاية مباراة اليوم التالي. فعلت ذلك من أجل بلدي، وهو شيء لم أكن لأفعله من أجل أي نادٍ.

لذلك، إذا كنت في حالة بدنية جيدة، وأشارك مع فريقي، وأسجل الأهداف كما آمل، فبعد تنفيذ العقوبة التي ستُفرض عليّ، سأكون متاحًا، كما كنت دائمًا حتى اليوم، للمنافسة والفوز مع منتخبنا.

صدقوني، هذه هي الحقيقة بكل نقائها.

كريستيانو رونالدو

6 أكتوبر 2026