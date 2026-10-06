زيلينسكي: معلومات المخابرات تشير لاستعداد روسيا لشن هجوم كبير

خبرني - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء، إن أحدث المعلومات المخابراتية تشير إلى أن روسيا تستعد لشن "هجوم واسع النطاق" على أوكرانيا.

وذكر زيلينسكي في خطاب مصور "هناك معلومات مخابراتية محدثة تشير إلى أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق".

وأضاف "الأجهزة الأمنية الأوكرانية وقواتنا الجوية مستعدة للرد بالقدر الذي تسمح به وسائل الدفاع المتاحة لدينا".

وأشار زيلينسكي إلى أن موقف أوكرانيا يعتمد إلى حد بعيد على ما يمكن أن يقدمه الحلفاء من أسلحة للدفاع في مواجهة هجوم روسي جديد.

وقال "تتوقف الكثير من الأمور على شركائنا، وعلى كل زعيم وكل دولة في العالم تمتلك القدرات الدفاعية التي نحتاجها ويمكنها توفيرها لنا".

وأضاف "من المهم أن تتوافر الإرادة السياسية للإقدام على ذلك، لا سيما في الولايات المتحدة وأوروبا وبين شركائنا الآخرين".