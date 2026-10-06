كارفاخال يتفق مع خيتافي

خبرني - اقترب خيتافي الإسباني من التعاقد مع داني كارفاخال، مدافع ريال مدريد السابق، والذي لا يلعب لأي ناد منذ انتهاء عقده مع النادي الملكي في نهاية يونيو الماضي.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدافع الدولي السابق قضى فترة الصيف في التدرب منفرداً، حيث كان ينتظر عرضاً جديداً من أجل بدء فصل آخر في مسيرته الكروية.

وأضافت أن كارفاخال فضل الانتظار لبعض الوقت قبل أن يتخذ قراراً بشأن مستقبله، وحينما ظهرت بوادر بشأن إمكانية انضمامه إلى خيتافي، تم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين سريعاً.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة تنتظر بعض اللمسات الأخيرة من أجل إتمامها، حيث ستكون اللوائح المالية لرابطة الدوري الإسباني هي العائق الأكبر وذلك بالنظر إلى راتب كارفاخال المرتفع للغاية والذي كان يتقاضاه في ريال مدريد، وهو ما لا يتناسب مع سقف الرواتب في خيتافي، وسينتظر موافقة الرابطة وهي الخطوة الأخيرة لإتمام الصفقة.

وستشكل الصفقة دعماً للمدرب خوسيه بوردالاس، حيث تمثل أهمية كبيرة للفريق داخل الملعب أو في غرفة الملابس، وذلك للخبرة الكبيرة التي يتمتع بها كارفاخال وهو ما يخدم المدرب الذي يواصل بحثه عن عناصر جديدة تدعم خياراته.

