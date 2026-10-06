هل تشعر بالرهبة من تقديم العروض في العمل؟ اقرأ هذه النصائح قبل اجتماعك المقبل

خبرني - كانت الشابة، داني باين، تعاني من قلق شديد تجاه التحدث أمام الجمهور، إلى درجة أنها حصلت على شهادة طبية تعفيها من تقديم العروض في المدرسة والجامعة.

أما اليوم، وقد بلغت من العمر 28 عاماً وتشغل وظيفة في مجال السياسة لدى مركز أبحاث مستقل يضم أطيافاً سياسية مختلفة، فهي تتحدث في البرلمان، وتشارك في حلقات نقاشية، وتقدم مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي.

تقول: "في معظم أيام الأسبوع أقوم بشكل من أشكال التحدث أمام الجمهور. ولم أكن لأصدق ذلك عندما كنت في الخامسة عشرة من عمري".

هل تريد تحسين مهاراتك، أو حتى مجرد البدء؟ إليك أربع طرق تساعدك على إتقان عرضك التقديمي أو خطابك:



1- ابدأ بما يثير شغفك

تقول باين، المنحدرة من مدينة إكستر في بريطانيا، إنها توقفت عن كل أشكال التحدث أمام الجمهور، بعد إصابتها باضطراب قلق حاد ومعاناتها من نوبات هلع.



لكنها ترى أنه بالنظر إلى الماضي، فإن تجنب ذلك لم يساعدها على بناء "مهارات التكيف أو المرونة".

وتضيف: "كلما تجنبت ما يثير قلقك، ازداد قلقك منه".

وفي سنتها الجامعية الثانية، دُعيت لتقديم عرض حول موضوع كانت شديدة الشغف به. وتقول: "أدركت أنني أفوّت فرصاً أشعر تجاهها بحماسة كبيرة".



وقدمت بحث التخرج من الجامعة حول سوء السلوك الجنسي في بيئات العمل الميداني الأكاديمي، وكانت تلك بداية تغلبها على هذا الخوف.

وتنصح باين بالبحث عن فرص للتحدث حول ما تهتم به، أو خلق مثل هذه الفرص بنفسك، وتقول: "اختيار موضوع تشعر تجاهه بشغف حقيقي سيجعل الأمر دائماً أسهل".

2- تدرَّب في الواقع الافتراضي

تروي ديزي سكوفيلد، وهي منتجة أفلام وثائقية وصحفية تبلغ من العمر 32 عاماً، لبرنامج "Woman's Hour" في بي بي سي أنها تعرضت لأول نوبة هلع خلال عرض تقديمي أثناء دراستها الجامعية.

وتمكنت من تجنب التحدث أمام الجمهور حتى حصلت على وظيفتها الأولى، حين أصبح يتعين عليها عرض إحصاءات الشركة عبر تطبيق تيمز يوم الاثنين من كل أسبوع.

ولبناء ثقتها بنفسها، تتدرب سكوفيلد باستخدام تطبيق على هاتفها لإنشاء جمهور افتراضي عبر سماعة واقع افتراضي، اشترتها عبر الإنترنت مقابل 10 جنيهات إسترلينية.

وتقول: "هذا يجعل التدريب أكثر تفاعلاً ويشبه الواقع بدرجة أكبر مقارنة بالتدرب بمفردك في المنزل، وهو أمر يبدو محرجاً ومملاً بعض الشيء".

3- اختر كلمة واحدة



تنصح فيف غروسكوب، وهي مؤدية كوميدية وكاتبة ومدربة على التحدث أمام الجمهور، باختيار كلمة تختصر الرسالة التي تريد إيصالها من خلال خطابك.

وتقول: "قد تكون كلمة مثل الوضوح... يمكنك أن تسأل نفسك بعد ذلك: هل كان هدفي أن أكون واضحاً؟ هل كنت واضحاً؟ نعم. هذا نجاح. وفي كل مرة تختار كلمة مختلفة".

كما تنصح غروسكوب بوضع ورقة ملاحظات لاصقة صغيرة إلى جانب كاميرا الكمبيوتر المحمول، وتذكير نفسك بالنظر إليها بدلاً من النظر إلى الأشخاص على الشاشة، "لأن ذلك سيعني أنك تنظر إلى الأسفل لا إلى الأشخاص".

وعند التقديم حضورياً، تنصح البروفيسورة نازنين دراخشان، وهي عالمة أعصاب في كلية "بيركبيك" التابعة لجامعة لندن، بألا تركز كثيراً على وجوه الناس.

وتقول: "تقبل أن تعبيرات وجوههم قد تعني أي شيء، وحاول أن تشتت انتباهك داخلياً عن تفسير هذه التعابير".

4- توقَّع أنك سوف تخطئ

تقول باين إن مهارات التحدث أمام الجمهور ليست أمراً فطرياً أو سهلاً على أي شخص.

وتضيف: "لن تمسك بالغيتار ثم تتفاجأ لأنك لا تستطيع عزف أي أغنية، بينما لم يسبق لك أن أمسكت بالغيتار من قبل. والتحدث أمام الجمهور لا يختلف عن ذلك".

وتقول غروسكوب إن الأشخاص الذين يجيدون التحدث أمام الجمهور إنما مارسوه أكثر من غيرهم.

وتضيف: "كثير من الناس يقضون ما يصل إلى ثماني ساعات يومياً على تطبيق تيمز أو زووم، وإذا فكرت في مذيع الأخبار التلفزيوني، فستجد أنه تلقى تدريباً على ذلك".

وتقول إن أحداً ممن حولك لا يتوقع منك أن "تصبح متحدثاً بارعاً أمام الجمهور، منذ المرة الأولى التي تقوم فيها بذلك".

أما دراخشان فتقول إن إظهار جزء من ضعفك الإنساني يُعد "ميزة كبيرة" عند التحدث أمام الجمهور.

وتضيف: "كلنا نرتكب الأخطاء، وكلنا ننسى الأشياء. إنها ليست نهاية العالم. وإذا استطعت العودة إلى الأمر والتعامل معه بروح من الدعابة، فإن الجمهور يكون متسامحاً ومتقبلاً إلى حد كبير".