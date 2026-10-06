خبرني - التقى الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، الثلاثاء، رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، على هامش أعمال قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9" التي تنطلق الأربعاء في مدينة سبليت الكرواتية.

وأعرب، خلال اللقاء، عن تقديره لدعوة الأردن للمشاركة كضيف رئيسي في أعمال القمة للعام الثالث على التوالي، مما يؤكد متانة العلاقات بين المملكة وكرواتيا ودول مجموعة "ميد 9".

وتضم مجموعة "ميد 9" تسع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي من دول جنوب أوروبا، وهي كرواتيا، وقبرص، وفرنسا، واليونان، وإيطاليا، ومالطا، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إذ تحدث سمو ولي العهد عن مؤتمر الاستثمار الأردني – الأوروبي الذي ستستضيفه المملكة في تشرين الثاني المقبل، وأهميته في توطيد الشراكات بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي.

واستعرض الاستعدادات لإحياء ذكرى الألفية الثانية لمعمودية السيد المسيح عام 2030 في موقع عمّاد السيد المسيح (المغطس)، بما يعكس الأهمية التاريخية للمناسبة والموقع، ويؤكد مكانة المملكة كوجهة عالمية للحج المسيحي.

وبالحديث عن التطورات الإقليمية، أكد سمو ولي العهد أهمية تكثيف الجهود الدولية لاستعادة التهدئة في المنطقة، وتعزيز العمل المشترك لمعالجة التحديات التي تواجه دول جنوب الاتحاد الأوروبي وجوار البحر الأبيض المتوسط.

وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، والسفير الأردني غير المقيم في كرواتيا قيس أبو دية، ومدير مكتب سمو ولي العهد، زيد البقاعين.

وحضر الامير مأدبة عشاء أقامها رئيس الوزراء الكرواتي لممثلي الدول المشاركة في أعمال القمة.