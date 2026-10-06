كيفية نقل البيانات والرسائل من هاتف قديم إلى جديد بسهولة.. دليلك الشامل

خبرني - شراء هاتف جديد يعني تجربة أسرع وكاميرات أفضل ومزايا حديثة، لكن التحدي يبدأ بعد فتح العلبة: كيف تنقل بياناتك وصورك ورسائلك دون فقدان أي شيء؟

ويواجه كثير من المستخدمين هذه الخطوة عند الانتقال إلى هاتف جديد، بدءًا من جهات الاتصال والتطبيقات، وصولًا إلى الصور ومقاطع الفيديو والرسائل، ما يجعل اختيار طريقة نقل البيانات المناسبة أمرًا ضروريًا لتجنب فقدان الملفات.فكرة إعادة تسجيل أرقام الهواتف أو ضياع ذكرياتك وصورك قد تبدو مزعجة، لكن عملية نقل البيانات من هاتف لآخر أصبحت اليوم أكثر سهولة من أي وقت مضى. في هذا الدليل المتكامل، نستعرض أفضل وأسرع الطرق لنقل ملفاتك بين مختلف الأجهزة سواء كانت أندرويد أو آيفون وفقا لموقع "mobilevikings"

أفضل تطبيقات نقل البيانات بين الهواتف (بدون كابلات)

تُعد تطبيقات نقل البيانات اللاسلكية الخيار الأسهل للغالبية، حيث يمكنك نسخ كل محتويات هاتفك عبر شبكة الـ Wi-Fi ودون الحاجة لتوصيل أسباب أو أسلاك.

تطبيق Smart Switch (لنقل البيانات إلى هواتف سامسونج)

إذا كان هاتفك الجديد من فئة سامسونج (Samsung)، فإن تطبيق Smart Switch هو خيارك الأفضل:

نظام العمل: يعمل عبر الـ Wi-Fi

التوافق: يتيح نقل البيانات من أي جهاز أندرويد إلى سامسونج، وكذلك من هواتف آيفون (عبر تسجيل الدخول إلى حساب iCloud).

تطبيق Phone Clone (لنقل البيانات إلى هواتف هواوي)

تطبيق مخصص لمستخدمي هواتف هواوي (Huawei)

طريقة الاتصال: يعتمد على مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لربط الجهازين.

التوافق: ينقل الصور، والرسائل، وجهات الاتصال بسهولة من أجهزة iOS أو أندرويد إلى هاتفك الجديد.

تطبيق CloneIt (لنقل البيانات بين أجهزة الأندرويد)

إذا كنت تنتقل بين أجهزة تعتمد على نظام أندرويد من شركات مختلفة:

الاستخدام: حمل التطبيق على كلا الهاتفين، حدد الجهاز "القديم" والجهاز "الجديد"، ثم اختر الملفات المراد نسخها ووافق على عملية النقل.

تطبيق Move to iOS (لنقل البيانات من أندرويد إلى آيفون)

إذا قررت الانتقال من نظام أندرويد إلى نظام أبل (iOS):

طريقة العمل

حمل التطبيق من متجر Google Play على هاتفك القديم، وأثناء إعداد الآيفون الجديد أدخل رمز الأمان الذي يظهر على الشاشة، ثم حدد البيانات التي ترغب بنقلها.

نقل البيانات عبر الحسابات السحابية (Google وApple)

إذا كنت لا تفضل استخدام التطبيقات المباشرة، يمكنك الاعتماد على النسخ الاحتياطي السحابي لنقل ملفاتك تلقائيًا.

نقل البيانات عبر حساب جوجل (Google Account) حيث تتيح أجهزة الأندرويد الاحتفاظ بنسخة احتياطية تلقائية عبر السحابة:

اذهب إلى الإعدادات (Settings) -> النسخ الاحتياطي (Backup) في هاتفك القديم.

تأكد من الاتصال بالإنترنت واضغط على بدء النسخ الاحتياطي.

في الهاتف الجديد، قم بتسجيل الدخول بنفس حساب جوجل، وسيقوم الجهاز باسترجاع كافة البيانات والأسماء تلقائيًا.

نقل البيانات عبر حساب أبل (Apple ID)

لمستخدمي هواتف آيفون، تتم العملية بسلاسة عبر الاقتراب المباشر:

ضع الهاتفين القديم والجديد بجوار بعضهما مع تفعيل الـ Bluetooth.

ستظهر رسالة إعداد سريع على الهاتف الجديد؛ وجه كاميرا الآيفون القديم نحو النمط الدائري المكتوب على الشاشة الجديدة.

اتبع التعليمات على الشاشة لينقل النظام كافة إعداداتك وبياناتك خلال دقائق.

نقل البيانات باستخدام كابل توصيل (USB)

لأولئك الذين يفضلون الاتصال المباشر لضمان السرعة الأقصى واستقرار النقل: