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  • 5 آلاف إطار تحت التحفظ.. مخالفات تتعلق بعمر التخزين في الأردن

5 آلاف إطار تحت التحفظ.. مخالفات تتعلق بعمر التخزين في الأردن

  • 06 أكتوبر 2026
  • 21:08
5 آلاف إطار تحت التحفظ مخالفات تتعلق بعمر التخزين في الأردن

خبرني - قالت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، إن المؤسسة ضبطت قرابة 5 آلاف إطار مخالفة للقاعدة الفنية من حيث فترة التخزين، التي تحددها القاعدة بـ3 سنوات.

وأضافت المومني، في حديثها لبرنامج "صوت المملكة"، أن الإطارات المضبوطة تجاوزت فترة التخزين المحددة، وبينها إطارات مصنعة في أعوام 2018 و2020 و2021، مشيرة إلى أنه جرى ضبطها داخل مستودعات والتحفظ على كامل الكميات ونقلها إلى ساحات تابعة للمؤسسة.

وأكدت أنه يمنع استيراد إطار مضى على تصنيعه أكثر من عامين، كما يمنع عرضه للبيع إذا تجاوزت فترة تخزينه 3 سنوات، مشددة على ضرورة تخزين الإطارات وفقا للمتطلبات المحددة في القاعدة الفنية، لما لذلك من أثر في سلامتها.

وأوضحت المومني أن المؤسسة تطلب عند استيراد الإطارات شهادات "E-mark"، التي تثبت تصنيع الإطار وفق المتطلبات الأوروبية، مشيرة إلى استمرار الحملة الرقابية على الإطارات نظرا لأهميتها في السلامة المرورية ودورها المحتمل في التسبب بالحوادث.

وبشأن الاعتراض على إجراءات المؤسسة، بينت أن أي مصنع أو محل تجاري أو موزع يتم اتخاذ قرار بضبط منتجاته أو إتلافها أو إغلاق منشأته، يحق له الاعتراض خلال 5 أيام، مؤكدة أن الاعتراضات تدرس من قبل لجنة مختصة، وأن نسبة الاعتراضات التي يتبين صحتها منخفضة جدا وتقدر بنحو حالة واحدة من كل ألف اعتراض.

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