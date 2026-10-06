«ترامب للحرية».. خط كهرباء جديد يربط بين رومانيا ومولدوفا

خبرني - قالت السفارة الأمريكية في كيشيناو إن خط الكهرباء عالي الجهد المزمع إنشاؤه لربط رومانيا ومولدوفا سيطلق عليه اسم «خط ترامب للحرية»، ليصبح بذلك أحدث مشروع بنية تحتية يحمل اسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.



وقد ذكرت السفارة في منشور على منصة "إكس" الإثنين أن المشروع "المدعوم باستثمارات من الحكومة الأمريكية قيمتها 130 مليون دولار"، سيعزز أمن مولدوفا واستقلالها في مجال الطاقة.

قال المتحدث باسم الحكومة، دوميترو تشيوريتش، لرويترز "تدعم حكومة جمهورية مولدوفا المبادرات التي تعود بالنفع على مواطنيها، لا سيما تلك التي تضمن أمن البلاد وبنيتها التحتية في مجال الطاقة". ولم يرد مسؤولون من رومانيا بعد على طلبات للتعليق.

تستورد مولدوفا، التي تعد واحدة من أفقر دول أوروبا ومرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، معظم احتياجاتها من الكهرباء عبر خطوط الربط القائمة مع رومانيا وأوكرانيا. وأدت الهجمات الروسية على البنية التحتية للكهرباء في أوكرانيا إلى تعطيل هذه الإمدادات في السابق.

ارتبط اسم ترامب بعدد متزايد من المشروعات في أنحاء العالم، بما في ذلك ممر نقل مقترح عبر أرمينيا وقاعدة عسكرية مزمعة في بولندا، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى كسب رضا الرئيس الأمريكي.