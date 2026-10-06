محمد إمام يحقق أمنية قديمة مع أحمد السقا في «الأساتذة»

خبرني - يخوض محمد إمام تجربة سينمائية جديدة إلى جانب أحمد السقا في فيلم «الأساتذة»، محققًا أمنية قديمة جمعتهما في عمل واحد.

كشف الفنان محمد إمام عن مشاركته في بطولة فيلم «الأساتذة» إلى جانب النجم أحمد السقا، في تعاون سينمائي جديد يترقبه الجمهور، بعدما نشر مجموعة من الصور التي جمعتهما عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك».

وعبّر محمد إمام عن سعادته بالمشاركة في الفيلم، مؤكدًا أن العمل مع أحمد السقا كان من أمنياته منذ فترة، خاصة أنه كان يتمنى تقديم مشهد أكشن يجمعهما.

وأوضح أن الأمنية القديمة تحولت إلى فرصة للمشاركة في فيلم كامل إلى جانب السقا، معربًا عن حماسه للتجربة الجديدة، ومشيرًا إلى أن العمل يحمل العديد من المفاجآت التي ستتضح للجمهور مع طرحه.

تفاصيل فيلم «الأساتذة»

يشارك في صناعة فيلم «الأساتذة» المؤلف محمد الدباح، والمخرج أحمد خالد موسى، بينما يتولى محمد الرشيدي مهمة إنتاج العمل.

ولم يكشف صناع الفيلم حتى الآن عن تفاصيل القصة أو طبيعة الشخصيات التي يقدمها أحمد السقا ومحمد إمام، في ظل استمرار التحضيرات والاستعدادات الخاصة بانطلاق مراحل العمل.

ويحظى الفيلم باهتمام منذ الإعلان عن اجتماعهما في بطولة واحدة، خاصة أن التعاون يمثل لقاءً سينمائيًا جديدًا بين نجمين لهما حضور بارز في أفلام الحركة والأعمال الجماهيرية.

محمد إمام يواصل تصوير «شمس الزناتي 2»

وبالتوازي مع التحضير لفيلم «الأساتذة»، يواصل محمد إمام تصوير الجزء الثاني من فيلم «شمس الزناتي»، الذي يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين.

ويضم العمل كلًا من ياسمين رئيس، وباسم سمرة، وخالد أنور، وأحمد خالد صالح، ومحمد ثروت، ومحمود عبدالمغني، وأحمد عبدالله محمود، ومصطفى غريب، وأحمد ماجد، وعلاء مرسي، إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين.

ويأتي الفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، ويقدم معالجة جديدة لعالم «شمس الزناتي» الشهير، مع الاعتماد على مجموعة مختلفة من النجوم ضمن أحداث النسخة الجديدة.

آخر أعمال محمد إمام السينمائية

وكان فيلم «صقر وكناريا» آخر الأعمال السينمائية التي ظهر فيها محمد إمام بدور البطولة، وشاركه الفنان شيكو، في أول تعاون فني يجمع بينهما.

وشارك في بطولة الفيلم كل من يسرا اللوزي، ويارا السكري، وانتصار، وأحمد الأزعر، إلى جانب ضيوف الشرف نسرين أمين، ودياب، ومحمود عبدالمغني.

والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي، ويأتي ضمن أحدث التجارب السينمائية التي قدمها محمد إمام خلال الفترة الأخيرة.