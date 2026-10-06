سرطان البروستاتا يتزايد بين الشباب في إنجلترا.. 4 أضعاف خلال 22 عامًا

خبرني - كشفت بيانات حديثة عن ارتفاع تشخيص سرطان البروستاتا بين الرجال دون 50 عامًا في إنجلترا.



أظهر تحليل أجراه الصندوق العالمي لأبحاث السرطان أن عدد الإصابات الجديدة بسرطان البروستاتا بين الرجال تحت سن الخمسين ارتفع إلى 640 حالة عام 2023، مقابل 158 حالة في 2001.

وبحسب البيانات، ارتفع معدل الإصابة من حالة واحدة لكل 100 ألف رجل إلى 3.6 حالة، بزيادة بلغت 305% خلال 22 عامًا.

ويرى البروفيسور روجر كيربي، المتخصص في جراحة البروستاتا، أن زيادة الوعي الصحي وتوسع عمليات الفحص ربما أسهما في اكتشاف عدد أكبر من الحالات خلال السنوات الماضية.

كما أشار إلى عوامل أخرى قد يكون لها دور، من بينها السمنة وقلة النشاط البدني والنظم الغذائية التي تعتمد بكثرة على اللحوم المصنعة، لكنه أكد أن هذه العوامل لا تفسر وحدها الارتفاع المسجل.

وقال البروفيسور برابهاكار راجان، من جامعة كوين ماري في لندن، إن الأرقام تكشف اتجاهًا يحتاج إلى مزيد من الدراسة، لكنها لا تكفي لتحديد الأسباب المباشرة وراء زيادة تشخيص المرض لدى الشباب.

ولم يقتصر التغير على سرطان البروستاتا، إذ ارتفع عدد حالات سرطان الأمعاء بين الأشخاص دون الخمسين من 1289 حالة عام 2001 إلى 2989 حالة في 2023.

كما زادت حالات سرطان الكلى من 510 إلى 1065 حالة خلال الفترة نفسها، إلى جانب ارتفاعات متفاوتة في معدلات الإصابة بسرطانات الرحم والكبد والبنكرياس.

وحذرت جيوتا ميترو، من الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، من تزايد تشخيص بعض أنواع السرطان في أعمار مبكرة، داعية إلى توسيع نطاق الدراسات لمعرفة العوامل التي تقف وراء هذا الاتجاه.

وتزامن نشر البيانات مع مطالب بتوسيع نطاق فحوص سرطان البروستاتا في بريطانيا، خصوصًا بين الرجال الأكثر عرضة للإصابة.

ويشمل تقييم الحالة الطبية اختبار مستضد البروستاتا النوعي، المعروف اختصارًا باسم PSA، على أن يحدد الطبيب مدى الحاجة إليه وفق عمر الرجل وعوامل الخطورة والتقييم الطبي