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  • الاردن .. 4 وفيات بحادث تريلا محملة بالرمان على الطريق الخلفي بالعقبة

الاردن .. 4 وفيات بحادث تريلا محملة بالرمان على الطريق الخلفي بالعقبة

  • 06 أكتوبر 2026
  • 20:41
الاردن 4 وفيات بحادث تريلا محملة بالرمان على الطريق الخلفي بالعقبة

خبرني - توفي 4 أشخاص، الثلاثاء، جراء حادث تصادم تريلا محملة بالرمان مع مركبة أخرى على الطريق الخلفي في محافظة العقبة.

وبحسب ما نقلته فضائية "المملكة"، أدى الحادث إلى انفصال رأس القاطرة عن الحاوية واصطدامه بمركبة أخرى، قبل أن تشتعل النيران فيهما.

وتعاملت الدوريات الخارجية مع الحادث، فيما أغلقت حركة السير بالكامل باتجاه عمّان، حيث جرى قطع الطريق من قبل دورية محطة الكيلو 7 باتجاه عمّان، وكذلك من الجمرك باتجاه العقبة.

ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى التقيد بتحويلات السير القائمة لحين التعامل مع آثار الحادث وإعادة فتح الطريق.

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