33 مصنعا للمدافئ في الأردن.. مصنعان فقط يثبتان المطابقة و52 ألف مدفأة تحت المنع

برني - قالت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة وفاء المومني، الثلاثاء، إن المؤسسة حصرت 33 مصنعا يصنع مدافئ الغاز بمختلف أنواعها وطباخات الغاز، مشيرة إلى أن مصنعين فقط أثبتا حتى الآن مطابقة إنتاجهما للمواصفات المطلوبة أردنيا، فيما يخضع إنتاج مصنع ثالث للفحص.

وأوضحت المومني، في حديثها لبرنامج "صوت المملكة"، أن عدم مطابقة الإنتاج للمواصفات يعني وقف التصنيع كليا ومنع طرح المنتجات في الأسواق، مؤكدة أن "لا يوجد خيار" قبل إثبات المطابقة.

وبينت أن المؤسسة اتخذت منذ بداية العام إجراءات احترازية للتحقق من المصانع القائمة فعليا والتي تقوم بالتصنيع، وليس مجرد تجميع مكونات مستوردة وطرحها في الأسواق، مشيرة إلى أنه في حال عدم التجاوب مع الإجراءات المطلوبة، قد تشمل التدابير إيقاف الرقم الضريبي لشركة الاستيراد أو المصنع.

وكشفت المومني عن ضبط محاولة لإدخال 52 ألف مدفأة محمولة لأحد المصانع بهدف تجميعها، حيث تبين بعد تحديد موقع المصنع وزيارته أنه لا يضم خط إنتاج أو عمالا، وأن نشاطه يقتصر على تجميع المكونات المستوردة، فيما جرى بالتعاون مع دائرة الجمارك منع إدخال الكمية بالكامل.

وأشارت إلى أن عينات المنتجات المصنعة ترسل إلى مختبرات معتمدة خارج الأردن لإجراء الفحوصات الكاملة، إلى جانب إعادة فحص الفحوصات ذات الخطورة أو الحساسية العالية في مختبرات الجمعية العلمية الملكية، مؤكدة أن جميع الموديلات والأصناف يجب إخضاعها للفحص لإثبات المطابقة.