مراهقة تقتل تلميذة وتصيب 7 أخريات بسكين في مدرسة بإسطنبول

خبرني - طعنت فتاة مراهقة بسكين ثماني تلميذات في مدرسة إعدادية في إسطنبول، وفق ما أفاد مسؤولون الثلاثاء.

ووقع الحادث قرابة الساعة 8,40 صباحا (05,40 بتوقيت غرينتش) في مدرسة بمنطقة باشاك شهير في شمال غرب إسطنبول.

وألقت الشرطة القبض على المهاجمة وهي طالبة في الصف العاشر تبلغ 15 عاما وتتلقى دراستها في مدرسة أخرى.

وقال وزير الصحة كمال مميشوغلو عبر إكس إن "ثمانية أشخاص أصيبوا في الحادث، أحدهم في حال حرجة، واثنان في حالة متوسطة إلى خطرة"، يتلقون العلاج في المستشفى.

وأوضح محافظ إسطنبول داود غول للصحفيين أن المهاجمة التي كانت ترتدي زيا مدرسيا، طعنت الفتيات "عشوائيا".

وأضاف: "خمس من التلميذات أُصبن بجروح طفيفة، ومن المتوقع خروجهن من المستشفى في وقت لاحق اليوم. اثنتان في حالة خطرة، وواحدة تخضع حاليا لعملية جراحية".

وتابع: "التلميذة التي نفذت الهجوم تسكن في الحي نفسه وتتلقى تعليمها في مدرسة مختلفة"، مضيفا "دخلت المبنى وهي ترتدي الزي المدرسي وطعنتهم عشوائيا".

من جهته، أفاد محافظ منطقة باشاك شهير جميل أوزغور أونيغي إصابة سبعة أشخاص، قائلا إن الهجوم نفذته تلميذة في المرحلة الثانوية.

وأضاف: "أُصيبت سبع تلميذات بجروح نتيجة هجوم بسكين نفذته إف.إم، وهي تلميذة في الصف العاشر" من مدرسة ثانوية في منطقة أخرى.

في الشهر الماضي، أطلق فتى النار خارج مدرسة في غرب تركيا، ما أدى إلى إصابة 11 تلميذا، ثلاثة منهم بجروح خطيرة، قبل أن يتم توقيفه.

وشهد أبريل/نيسان هجومين متتاليين بإطلاق النار نفذهما مراهقان في يومين متواليين بجنوب تركيا، ما أثار صدمة في البلاد ومخاوف عامة بشأن الأمن في المدارس التركية.