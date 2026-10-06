خبرني - أطلقت هيئة شباب كلنا الأردن الذراع الشبابي لصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية المشروع التدريبي الحواري "التمكين السياسي والديمقراطي (أدوار تنتظرنا)".

يأتي هذا المشروع ليغطي كافة محافظات المملكة، محتضناً طاقات الشباب الأردني الواعد ليكونوا شركاء حقيقيين وفاعلين في صنع القرار ومواكبة مسارات التحديث الشاملة (السياسية، الاقتصادية، والإدارية).



​وفي هذا السياق، قال مدير هيئة شباب كلنا الأردن السيد عبد الرحيم الزواهرة إن البرنامج يهدف إلى خلق مساحات آمنة وحوارية واسعة النطاق تتيح للشباب مناقشة التحديات والقضايا الوطنية بعمق، وتقديم توصيات عملية لمختلف دوائر صنع القرار، مشيراً إلى أن المشروع يركز بصورة أساسية على مسارات مثلث الإصلاح الوطني داعماً جهود الدولة في دمج الطاقات الشبابية ضمن منظومة التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.



​وأضاف الزواهرة أن هذا البرنامج يشهد في دورته الحالية انخراط نخبة من الشابات والشباب الأردنيين ضمن الفئة العمرية من 18 إلى 35 عاماً ممن لديهم سجلاً حافلاً بالمبادرات والمشاركات المجتمعية والتطوعية والريادية، حيث سيخضع المشاركون لسلسلة من اللقاءات والحوارات المعمقة التي تسلط الضوء على التحديات المجتمعية وتبني حلولاً مستدامة لها.



​وأوضح الزواهرة أن رسالة البرنامج تتمثل في بناء جيل واعٍ، متمكن، ومؤهل بمعارف وقدرات قيادية عالية، قادر على خوض غمار العمل العام والمشاركة السياسية بثقة واقتدار، وقيادة حوارات وطنية بناءة تسهم بفاعلية في مسيرة التنمية المستدامة وصياغة المستقبل الوطني.



​وبيّن أن البرنامج يهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار الهادف والبناء لدى الشباب المشاركين وتقبل الرأي الآخر، وتعزيز مشاركة الشباب وفتح قنوات اتصال مباشرة بينهم وبين بيوت الخبرة الرسمية والأهلية وصناع القرار، إضافة إلى توسيع قاعدة المشاركة بالانفتاح على مختلف الأفكار والرؤى لضمان تمثيل واسع وموضوعي للشباب الأردني، وتعزيز ثقة الشباب بأنفسهم عبر تزويدهم بالمعرفة والعلم والمهارات اللازمة للتمكين الحقيقي، وتسليط الضوء على مختلف التحديات المجتمعية والخروج بتوصيات عملية لمعالجتها.



​وحول شروط المشاركة في البرنامج، أوضح الزواهرة أنه يشترط أن يكون المتقدم أردني الجنسية، وأن يكون ضمن الفئة العمرية المستهدفة من 18 إلى 35 عاماً، وأن يكون من الشباب الناشطين في العمل العام وذوي إسهامات ومبادرات مجتمعية في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والريادية والخيرية والتطوعية، إلى جانب الالتزام التام بأهداف، رؤية، ورسالة المشروع والعمل وفق مراحل تنفيذه المختلفة.

​ويُعد مشروع "أدوار تنتظرنا" منصة وطنية رائدة تؤسس لمرحلة جديدة من المشاركة الشبابية الفاعلة بالمعرفة لخدمة الأردن ومستقبله المزدهر.