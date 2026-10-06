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إعلان أسماء المرشحين للقبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية

  • 06 أكتوبر 2026
  • 19:37
إعلان أسماء المرشحين للقبول في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية

خبرني - أعلنت وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية، الثلاثاء على موقعها الإلكتروني أسماء الطلبة المرشحين للقبول في تخصصات كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة لمرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي 2026-2027.

كما أعلنت الوحدة على موقعها الإلكتروني/ قسم قبول طلبة الدبلوم المتوسط الحدود الدنيا لمعدلات القبول التنافسية لكل تخصص في كل محافظة سواءً للطلبة حملة شهادات الثانوية العامة الأردنية، أو حملة شهادات الثانوية العامة غير الأردنية (عربية أو أجنبية).

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