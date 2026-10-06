نادية الجندي تكشف حقيقة اعتزالها

خبرني - حسمت الفنانة نادية الجندي حقيقة اعتزالها التمثيل، مؤكدة استمرارها في العمل الفني ووجود مشروعات جديدة تستعد لتقديمها.

وأكدت نادية الجندي أنها لا تفكر في الاعتزال ما دامت تمتلك الطاقة والرغبة في تقديم أعمال جديدة لجمهورها، موضحة أن قرار التوقف سيكون مرتبطاً فقط بشعورها بعدم وجود ما يمكن أن تقدمه.

وقالت إنها لا تزال تمتلك حماساً كبيراً لخوض تجارب فنية جديدة، كاشفة أنها تقرأ حالياً عدداً من الأعمال التي قد تشكل عودتها المقبلة إلى الشاشة، مع وعد الجمهور بمفاجآت خلال الفترة القادمة.

وأوضحت أن خبرتها الطويلة في المجال الفني جعلتها أكثر دقة في اختيار الأعمال، مشيرة إلى أنها لا تسعى إلى الظهور المستمر لمجرد الحضور، وإنما تفضل انتظار العمل الذي يليق بتاريخها ويحافظ على ثقة الجمهور بها.

وأضافت أن غيابها عن الشاشة خلال الفترة الماضية لم يكن بسبب عدم الرغبة في العمل، وإنما لعدم العثور على النص المناسب الذي يدفعها إلى اتخاذ قرار العودة، مؤكدة أن هناك أعمالاً قيد الدراسة قد تحمل جديداً للجمهور قريباً.

وتحدثت نادية الجندي أيضاً عن استمرار حضور أعمالها الفنية القديمة عبر القنوات والمنصات، ووصولها إلى أجيال جديدة، معتبرة أن استمرار مشاهدة أفلامها حتى اليوم يعكس قدرتها على ملامسة الجمهور في أوقات مختلفة.

وأشارت إلى أن بقاء أعمالها حاضرة بعد سنوات طويلة من تقديمها يشعرها بأن تلك الأفلام كانت تحمل رؤية استشرافية للمستقبل، مؤكدة أن استمرار عرضها دليل على أنها لا ترتبط بزمن محدد، وإنما تظل قادرة على جذب المشاهدين مهما تغيرت الأجيال.